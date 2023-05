Sergi Bruguera: "No hay heredero de Nadal en Roland Garros, ni creo que lo haya nunca"

Sergi Bruguera ganó 14 títulos, llegó al número 3 mundial, pero el 6 de junio de 1993, de hace ya 30 años, está marcado en rojo en la historia del tenis español. Ese día ganó Roland Garros y lo logró en una espectacular final ante el número 1 mundial, Jim Courier, al que derrotó por 6-4, 2-6, 6-2, 3-6, 6-3, levantando un 0-2 en contra en el quinto y definitivo set. Su victoria, 21 años después de la última conseguida por Andreu Gimeno (1972), abrió la época dorada del tenis español en París con 19 títulos, los últimos 14 de Rafa Nadal.

¿Cuál es el primer recuerdo que le viene a la cabeza? E

El último punto de la final con Courier. Lo he visto y revivido muchas veces. Fue un intercambio de golpes intenso y largo que acabó con una volea que se marchó fuera mientras yo me tiraba de espaldas sobre la tierra.

¿Qué supuso ganar Roland Garros?

La máxima felicidad. Ganar Roland Garros era la obsesión de mi vida. No había otro torneo más importante para mí. Un deseo que tenía desde muy pequeño.

¿No lo tuvo fácil?

Estaba en un gran momento y las condiciones me iban perfecto. Hacía buen tiempo, la bola me botaba y corría como me gustaba. Gané a Sampras en cuartos, a Medvedev, que me había ganado siempre, en semifinales y, después a Courier, que era el número 1 y había ganado los dos anteriores años en París y en Roma.

También logró un récord especial ese año

SÍ. Gané a Champion por 6-0, 6-0 y 6-0 pero además logré una racha de 31 juegos seguidos sin perder. Creo que es un récord en la historia del tenis. En primera ronda le gané los 12 juegos últimos juegos a Leconte, después 18 a Champión y otro más, en tercera, a Larson.

Después de 30 años, ¿cómo ve el tenis actual?

Es muy distinto. Ahora se juega casi igual en hierba, dura o 'indoor'. Antes cuando jugabas en una pista rápida casi no podías pasar ni dos bolas. Para mí era impensable ganar cualquier otro Grand Slam distinto a Roland Garros. Los españoles nos formábamos en tierra. Yo jugué mi primer torneo en dura a los 18 años en el US Open.

¿Y los jugadores?

En mi época había más especialistas según la superficie de las pistas. Sampras, Becker o Edberg nunca pudieron ganar Roland Garros, y para mí y otros como Courier o Muster pasaba lo mismo en Wimbledon. Ahora casi todos tienen el mismo patrón de juego. Han desaparecido los jugadores que podían jugar sin tener mucha fuerza. Las bolas parecen pelotas de básquet. O tienes mucha fuerza o no las mueves.

Con la experiencia de ahora, ¿qué cambiaría en su carrera?

Haría algunas cosas diferentes, seguro. Por decir algo, me habría enfocado mucho más en el saque, al que antes los españoles no dábamos tanta importancia y era capital. Después también intentaría ser más valiente, arriesgar más, atreverme a probar nuevas cosas, trabajar para prevenir las lesiones. Creo que fui demasiado conservador cuando las cosas iban bien.

¿Cuál fue el peor momento de su carrera?

La lesión que tuve en el hombro en 1998. Me impedía jugar alargando el brazo, utilizarlo de palanca como era mi estilo. Me operaron para limar los huesos pero ya no me recuperé. Al año y medio tuve que dejarlo.

Ganó Roland Garros en 1993 y 1994, fue semifinalista en 1995 y finalista en 1997. Marcó una época y desde entonces Roland Garros es territorio español

Bueno creo que en ese dominio un tal Nadal nos ha ayudado un poco [Risas]. Cuando yo empecé no pasábamos de cuartos. Después de mí, Moyà, Costa y Ferrero fueron campeones y Berasategui y Corretja finalistas. Rompimos una barrera que parecía imposible.

¿Qué cambió?

En mi caso, creer en mí y trabajar para lograrlo. Tuve a mi padre a mi lado para ayudarme siempre y formamos un buen equipo con Fernando Luna [extenista] y Salva Sosa [preparador físico]. Cuando ves a uno que tienes al lado ganar, que lo ves entrenar cada día, que juegas contra él, tú también crees que puedes conseguirlo.

Nadal ya no estará este año y ha anunciado su retirada para 2024

Lo que ha hecho Nadal es muy grande, inimaginable. Ganar 14 Roland Garros, 22 Grand Slams y estar tantos años ahí arriba. No hay definición para calificarlo. A todos nos llega el momento del adiós. Yo espero y quiero que Nadal pueda acabar como le guste a él. Se lo merece.

¿Qué le impresiona más de Nadal?

Todo. Es un 10 en todos los aspectos, no tiene debilidades, pero si destaco algo especial es su mentalidad. Él, Federer y Djokovic son jugadores de ciencia ficción. Están en otra dimensión a todos los niveles. Durante 20 años solo Murray o Wawrinka han conseguido romper su dominio en los Grand Slams. No hay mucho más que decir.

Tuvo a Nadal de jugador cuando ganó la Copa Davis como capitán en 2019

Fue espectacular. Lo ganó todo. Individual, dobles y en su peor superficie que es el 'indoor', en una pista como Madrid, mucho más rápida por la altura. No perdió ningún servicio en todo el torneo.

Ha entrenado a Gasquet, Tsonga y hasta hace poco a Zverev. ¿Le gusta ser entrenador

Disfruto haciéndolo. Ser entrenador es un poco como volver a jugar. Es como si jugaras en un vídeo con la Play. Se vive mucho pero nada comparado con estar ahí abajo en la pista. Me gusta planificar los partidos, ayudar al jugador y aportar mi experiencia.

Roland Garros sin Nadal va a ser extraño, ¿no?

Lo raro es que Nadal haya estado siempre y al nivel que lo ha hecho. Está muy abierto. Con Nadal la pregunta era quién podría ganarle en Roland Garros, ahora se trata de saber quién ganará sin él.

¿Alcaraz apunta a ser el heredero?

Hablar de heredero cuando Alcaraz todavía no ha ganado ningún Roland Garros y Nadal tiene 14 me parece una temeridad. No hay heredero, ni creo que lo haya nunca.

¿Y cómo ve a Alcaraz?

Es un fenómeno que tiene una proyección increíble, me divierte verle jugar porque tiene mucha variedad en su juego. Es capaz de hacer muchas cosas y todas bien. Es el que está jugando mejor en tierra este año y es un favorito claro para ganar en Roland Garros.