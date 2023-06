El 48 Campionat Autonòmic de galotxa - Trofeu El Corte Inglés ha completat la fase regular a les cinc categories de la modalitat en trinquet. Els 20 equips classificats -corresponents a 12 clubs de València i Castelló- buscaran en les dos pròximes setmanes fer-se amb els bitllets que donen dret a jugar les finals, previstes per al cap de setmana del 17-18 de juny al trinquet de Torrent.

Precisament, el club torrentí és el més representat a aquestes semifinals, amb un total de quatre equips, pels tres de Riba-roja i els dos de Moixent, Massalfassar i Amics de la Ribera.

A la màxima categoria, les semifinals arrancaren dimecres. Traverauto Riba-roja i Caixa Popular La Pobla de Vallbona s’enfrontaren al trinquet vallbonenc en la partida d’anada, amb victòria per als riba-rogers per 70-45.

L’altra semifinal la protagonitzen Trinquet de Torrent i Les Alcusses Moixent. Dissabte, a les 17:15, els torrentins, quarts classificats a la lligueta, disputaran el duel d’anada contra el sòlid conjunt moixentí, que ha sumat el triomf en les huit partides disputades en el present campionat.

A la categoria de plata, els campions de grup han sigut Electrofassar Massalfassar A i Trinquet de Torrent B. Els de l’Horta Nord s’enfrontaran a semifinals contra Amics de la Ribera, mentre que els de l’Horta Sud tindran com a rival a La Caseta Riba-roja B.

També hi haurà presència torrentina en les semifinals de la categoria de bronze. Trinquet de Torrent C s’ha classificat com a millor segon dels tres grups i s’enfrontarà al campió del grup B, Egyptrailer Riba-roja D. Els altres dos campions, Almassora i Xúquer Sueca, integren l’altra semifinal.

Amb Guerrer de Moixent B i Rest. Onnes Xilxes com a campions de grup, els encreuaments de semifinals a Quarta A amidaran a Disid Alfara B contra els moixentins i Exrumjar Alberic B contra els xilxers.

Per a tancar, la categoria Quarta B presenta novament un representant de Torrent en les semifinals. Amics de la Ribera B, campió del grup A, s’enfrontarà a Clínica Dental Luna Massalfassar C, mentre que Moncada A, campió del grup B, serà el rival de l’equip F del club amfitrió de les finals.