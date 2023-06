El Ciutat de València está preparado para sellar el pase a la final de los playoff de ascenso a Primera División contra el Albacete. Orriols colgó el cartel de ‘no hay billetes’ en las semifinales que jugará el Levante en su estadio para seguir superando obstáculos hacia el ascenso. El partido de vuelta, que se disputará el miércoles 7 de junio a las 21:00, tendrá un apoyo incondicional en la totalidad de sus gradas para marcar el primer tanto ante su rival para quedarse a una eliminatoria de subir a la élite nacional del fútbol español. El club habilitó la retirada de entradas a primera hora de la mañana de ayer, y superadas las 18:00. los canales de comunicación del cuadro granota anunciaron que el Ciutat de València estará lleno hasta los topes para que el ascenso a Primera siga siendo una opción. La afición del Levante, pese a que sufrió el jarro de agua fría de no quedar entre los dos primeros en temporada regular, demostró que tiene ganas de playoff y de quitarse el sabor amargo que supuso no ascender a LaLiga Santander por la vía rápida. Sin embargo, la respuesta por parte de la gente demuestra el entusiasmo que existe por un equipo que, independientemente de su inestable rumbo, cree más que nunca en volver a competir ante los mejores. Los 15.000 abonados al club levantinista no desaprovecharon la oportunidad de volver a llenar su estadio, tal y como pasó ante el Alavés y como sucedió contra el Oviedo independientemente de las pocas posibilidades de lograr el ascenso a costa de una derrota del Granada. Hoy, a partir de las 17:00, se llevará a cabo el último entrenamiento antes de desplazarse a tierras albaceteñas para afrontar el primer partido de los «playoff».