Será difícil que José Luis Gayà olvide este año. El capitán del Valencia va de injusticia a injusticia esta temporada. Todas con un denominador común: la mano de la RFEF. El de Pedreguer arrancó la campaña 22/23 en agosto con una sanción de cuatro partidos del Comité de Competición inédita en el fútbol español que fue de todo menos «ejemplarizante» porque nadie más fue castigado con esa contundencia. Todavía más traumático fue el siguiente capítulo en noviembre. Luis Enrique traicionó al valencianista y lo dejó tirado a las puertas del Mundial de Catar por culpa de un esguince «leve» de tobillo. El capitán también ha visto recientemente cómo Competición se ensañaba con su estadio y su afición con el cierre parcial de la grada de animación de Mestalla. Lo último ha sido dejarlo fuera de la Final Four de la UEFA Nations League.

Nadie lo esperaba. Ni el jugador. Ni el club. Ni la afición. Nadie. Ni siquiera entraba en las quinielas de los medios de Madrid. Luis de la Fuente dejó a Gayà sin la fase final de la Nations League. Y eso que el valencianista había entrado en la primera lista del técnico riojano allá por el mes de marzo cuando parecía un pilar básico para el nuevo proyecto. Incomprensiblemente no ha sido así. Lo llamativo es que Gayà se ha quedado fuera a pesar de la lesión de Alejandro Balde. Los elegidos por De la Fuente han sido los exvalencianistas Jordi Alba (Barcelona) y el valenciano Juan Bernat (PSG). Él será el único representante de la Comunitat. Gayà no estará en la semifinal del próximo 15 de junio contra Italia en los Países Bajos. Una decepción porque al futbolista le hacía mucha ilusión jugar la competición después de una temporada de mucho sufrimiento. Además, tenía una espina clavada: en la edición de 2021 (la del polémico gol de Mbappé) se quedó fuera por lesión. De locos.

Gayà no fue el único que pagó los platos rotos de la derrota de Escocia. El seleccionador acometió una revolución en su segunda lista. Nueve internacionales se cayeron de su primera convocatoria entre lesión y decisión técnica: Robert Sánchez, Nacho, Gayà, Balde, Porro, Ceballos, Oyarzabal, Aspas y Borja Iglesias. Entre los 23 elegidos de su segunda lista hay ocho caras nuevas, más de un tercio: Unai Simón, Jesús Navas, Jordi Alba, Le Normand, Juan Bernat, Canales, Asensio y Rodrigo Moreno. El ex del Valencia, ahora en el Leeds United, regresa a la Roja casi dos años después. No juega con la selección desde noviembre de 2021 en el triunfo (1-0) a Suecia. El ‘groguet’ Jéremy Pino continúa.