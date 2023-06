R ubén Baraja es el primer interesado en que esta pesadilla de temporada llega a su fin con el mejor final posible. Y en torno a ese objetivo centró sus respuesta a lo largo de la rueda de prensa, prácticamente sin opción a tratar otros temas. «Estamos ante la última oportunidad de afrontar un buen partido. Debemos conseguir el objetivo definitivo este domingo y en eso estamos», comenzó el Pipo, consciente de que necesitan mínimo un empate para no sufrir.

En caso de no lograrlo la permanencia dependería de otros resultados. Sin embargo, Baraja destacó que dependen de sí mismo para evitar el precipicio y explicó que no estarán centrados en lo que ocurre en otros campos: «Tenemos que focalizarnos en nuestro partido. El resto de encuentros tienen trascendencia, pero debemos centrarnos en lo nuestro y pensar en otros partidos te quitan energías».

En materia de partido, el vallisoletano dio pistas sobre el plan del mismo, aunque sí comentó que el objetivo es seguir en la misma línea de los últimos partidos: «Yo creo que dentro de un partido hay muchos momentos y a veces hay que defender bien, otros atacar, transitar o el balón parado. El equipo viene compitiendo bien y en buena línea y espero un Valencia convencido de conseguir la victoria».

A falta del desenlace, que salvo hecatombe se resolverá con buena cara, Baraja pudo valorar ligeramente la media temporada que ha estado en el cargo y destacó el aspecto mental y psicológico como el más difícil de corregir: «Lo que buscamos desde el primer minuto fue el rendimiento independiente de la edad o estatus que tuviera. Queríamos energía, orden y viveza en los partidos. Esperamos hacer todas las cosas, con la experiencia que tenemos, para conseguir la victoria. Lo más difícil ha sido gestionar las emociones y expectativas, sobre todo cuando los resultados no se dan». El punto y final se pondrá esta noche y Baraja destacó precisamente ese factor emocional para cerrar el curso con final feliz: «El de hoy es el último de la temporada y no podemos volvernos locos. Hay que rematar este maratón con contundencia. Es importante tener esa calma y tranquilidad», aunque «nos hubiera gustado solucionar esto antes». «Estar donde estamos no es por casualidad, es por no haber hecho bien las cosas y eso hay que asumirlo», añadió.

Por el lado verdiblanco será una noche especial al tratarse de la despedida de Joaquín, que cuelga las botas tras 23 temporada en la élite. Baraja compartió vestuario con el gaditano en València y solo tuvo palabras de elogio para él: «Es un tipo fantástico que ha hecho un carrerón. Ha cumplido casi todos sus sueños que tenía de niño cuando llegó al Betis. Nosotros pensamos en hacer un buen partido y cuando acabe ya le daremos un abrazo». Aprovechó también para destacar el nivel del Betis y afirmó que saldrán a cometir aunque no se jueguen nada: «Son un gran equipo que han hecho una gran temporada que independientemente de la despedida de Joaquín, competirán».

Sobre el capitán José Luis Gayà, otro de los nombres de la semana tras quedarse fuera de la convocatoria de Luis de la Fuente, el entrenador dijo: «Su prioridad es que el Valencia esté en Primera».