L’onzena jornada de Primera masculina del Campionat Autonòmic de raspall Trofeu Diputació de València jornada, Gavarda va véncer a Moixent per 10-40 i va mantindre el primer lloc al campionat amb 28 punts. Xeraco és segon, amb 27, després de guanyar a Alzira, mentre que Bicorp en té 26 després de superar al Genovés A. Els de la Costera es despengen de la classificació amb 17 punts i Alzira es manté en quart lloc amb 22.

La jornada que fa 12 arranca aquest divendres a les 20:15 al trinquet del Genovés, on els locals rebran el líder, Gavarda. Dissabte, a les 11:30 hores, Alzira B jugarà a casa davant Xeraco. A les 17:00, Moixent visitarà Bicorp. Ja diumenge, a les 17:30, La Vall B i Alzira A jugaran a Càrcer.

Quant a la Primera femenina, després de la cinquena jornada Beniparrell i Borbotó continuen liderant els grups A i B respectivament, seguits de Bicorp i l’Alqueria d’Asnar. L’última jornada de la fase regular decidirà les posicions definitives i, per tant, els encreuaments de semifinals.

Al grup A, Bicorp rebrà a Beniparrell dissabte a les 18:00h. L’equip de l’Horta Sud necessita sumar un punt per a assegurar-se el campionat de grup, mentre que el conjunt de la Canal precisa dels tres. L’altre duel el protagonitzaran Moixent i La Vall C, diumenge a les 17:30. Al grup B, Borbotó, que juga a casa, també necessita un punt contra l’Alqueria d’Asnar per a ser primer, que també ha de sumar tres per a avançar a les valencianes. La partida serà dissabte a les 13:00h. Per la seua part, Meliana i Xeraco juguen divendres a les 18:00.