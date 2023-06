La novena jornada de Primera del Campionat Autonòmic de galotxa carrer Trofeu El Corte Inglés va ratifcar a Montserrat com a líder indiscutible de la competició, després de véncer a Marquesat A (70-15). Quart també va aconseguir la victòria al carrer de Faura (45-70) amb la qual es col·loca en segon lloc per damunt de Marquesat A. El cap de setmana, Ovocity Marquesat B s’enfrontarà a Faura diumenge a les 11:30 i Kiwa Quart A a Marquesat A, dissabte a les 16:00. L’equip de Montserrat descansarà. De cara a l’última jornada, la segona, tercera i quarta plaça estan per repartir. Quart i Marquesat A es juguen el segon lloc; qui guanye dels dos equips romandrà en aquesta posició. Si Quart perd, es classificarà en tercer lloc. I si Marquesat A no suma cap punt i Marquesat B es fa amb 3 punts el tercer lloc serà per a Marquesat B i el quart per a Marquesat A.

Riba-Roja, finalista de 1ª Trinquet A Primera de la modalitat en trinquet ja hi ha un finalista. Traverauto Riba-roja va superar a Caixa Popular La Pobla de Vallbona en les dos partides celebrades al trinquet vallbonenc, tant a l’anada (70-45) com a la tornada (40-70). Per la seua part, al trinquet de Torrent, Moixent va seguir sumant una victòria més, després d’una partida on els torrentins intentaren véncer a un dels equips més sòlids, però finalment el resultat va ser de 40-70 a favor dels moixentins, grans favorits per a accedir a unes finals que es jugaran, precisament a Torrent, el cap de setmana del 17 i 18 de juny. LADILLO Tret d’eixida a l’Individual Itegra de Galotxa Amb el mes de juny arriba una nova edició del Campionat Autonòmic Individual de galotxa, enguany anomenat Trofeu Itegra. La 12ª edició comptarà amb un quadre de participació format per 84 esportistes -79 homes i 5 dones- pertanyents a 30 clubs de les províncies de València i Castelló. El CPV Meliana és el que més jugadors aporta, amb 11, seguit de Llíria, amb 6, i Borbotó, amb 5. El campionat presenta un total de 13 categories, repartides en carrer -Primera, Segona i Tercera-, trinquet -Primera, Segona, Tercera A, Tercera B i Tercera C-, Juvenil, Cadet, Femenina, Veterans i Curtes. Inscripció a l’EDICOM 2023 El 37 Campionat Interpobles de galotxa Gran Premi Edicom ha obert les inscripcions. El Campionat, que es presentarà el 27 de juliol a les instal·lacions de l’empresa al Parc Tecnològic de Paterna, es disputarà entre els mesos de setembre i desembre. El termini d’inscripció es tancarà el 29 de juny. En l’edició de 2022, a l’Interpobles van participar 110 equips de 40 equips en les 13 categories del campionat.