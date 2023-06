El Valencia anunció el lunes a través de un comunicado oficial que estaba dispuesto a hacer un «reset» para reconstruir el equipo desde el compromiso y la humildad. «Tendremos que hacer reset y reconstruir nuestro club para los tiempos exigentes que se avecinan tras una mala temporada», aseguraron en su escrito. Solo cuatro días después el club ha gastado 5 millones de euros en un central suplente: Cenk Özkacar. El fichaje del turco de 22 años es una irresponsabilidad en el actual contexto económico de la entidad porque el valor de mercado del futbolista es inferior a esa cantidad, porque el club va a necesitar dinero este verano para llevar a cabo una remodelación de la plantilla (obligados a reforzar todas las líneas) y porque la demarcación de defensa central está especialmente bien cubierta en la cantera con una camada de jóvenes centrales como Cenk que piden paso desde atrás: Facu González, Yarek Gasiorowski, Cristhian Mosquera, Rubén Iranzo y César Tárrega. El valencianismo no entiende el primer movimiento del club de cara a la temporada 2023/24. El famoso «reset» ha empezado con 5 ‘kilos’ por Cenk.

El club anunció el fichaje de Cenk a las 8:30 de la mañana (obligado por la bolsa) a través de un comunicado oficial donde informaba que ha ejercido la opción de compra de 5 millones de euros pactada con el Olympique de Lyon en su contrato de cesión. El turco firma como valencianista por las próximas cinco temporadas hasta el 30 de junio de 2028. A la misma hora, el club francés oficializó el traspaso de su futbolista fichado en 2020 por 1,5 millones procedente del Altay SK. El OL, además de desear suerte al jugador en su carrera deportiva, reconoció en su comunicado la cantidad de la venta y el desembolso de 500.000 euros por el préstamo de la temporada pasada.

El Valencia tenía clara su apuesta de futuro por Cenk en caso de que el equipo consiguiera la permanencia. Así se lo trasladaron al central en el mes de marzo. El club considera que es una operación muy ventajosa en términos económicos porque podrá abonar los 5 millones de su traspaso durante sus cinco años de contrato. Es decir, a millón por año. Según el club, a Rubén Baraja no le enamora el futbolista, pero tampoco le disgusta. No lo ve un problema en la plantilla. La idea del Valencia es que el turco desempeñe el rol de tercer central la próxima temporada, tal y como ha sucedido este año. Cenk ha disputado 21 partidos en este curso 22/23 entre LaLiga, la Copa y la Supercopa de España. Con el Pipo ha sido titular en 9 de sus 17 partidos. Eso sí, el jugador se cayó del once titular a la hora de la verdad durante las últimas seis jornadas. Solo jugó de inicio contra el Real Madrid porque Gabriel Paulista y Mouctar Diakhaby estaban sancionados. En el club (el director técnico Miguel Ángel Corona es su gran valedor) entienden que se ha adaptado bien al equipo, están satisfechos con su rendimiento en el campo y tienen plena confianza en su proyección a largo plazo.

El jugador también está feliz por la operación. Ayer envió un mensaje a través de las redes agradeciendo la confianza del club y la afición y comprometiéndose a «trabajar aún más duro y crecer como jugador». «Querida familia valencianista, les agradezco de todo corazón hacerme sentir como en casa. Intenté cada minuto que jugué ser digno de este sentimiento tan especial. Estoy agradecido a mi club y a ustedes afición por brindarme esta confianza. Ahora es el momento de trabajar más duro y luchar por días mejores en nuestra casa, ¡Mestalla! Nadie debe dudar de que trabajaré aún más duro y creceré más como jugador. Daré todo por este escudo y este gran club, lo lograremos y nos levantaremos todos juntos».