Ocho días han pasado desde que el Valencia Basket puso el punto final a la temporada tras caer el pasado viernes 2 de junio ante el Barça en el segundo partido del playoff de cuartos de final. El club se ponía inmediatamente a trabajar para planificar la próxima temporada tomando esta semana la primera gran decisión de calado: la destitución de Chechu Mulero como director deportivo.

Una decisión que revoluciona la dirección técnica pero que de momento ha paralizado todas las demás. Aunque son muchas las incógnitas que siguen abiertas sobre la configuración de la plantilla para la temporada 2023-2024, éstas tendrá que desvelarlas ya el próximo director deportivo. El club no quiere precipitarse y está estudiando las distintas opciones para encontrar un sustituto para Chechu Mulero.

Además de ser una persona con contrastados conocimientos y experiencia en el mundo del baloncesto, es imprescindible que el director deportivo que tome las riendas comulgue al cien por cien con la filosofía del club. Es decir, se busca un director deportivo con los pies el suelo, que sepa maximizar el presupuesto apostando por un proyecto que dé prioridad a la sostenibilidad pero sin renunciar a la ambición deportiva. El nuevo director deportivo tendrá que ‘creer’ en l’Alqueria como la gran cantera del baloncesto y contribuir a que ésta siga creciendo. El objetivo a medio plazo es que el Valencia Basket sea cada vez más sostenible, capaz de generar sus propios recursos y que poco a poco se pueda reducir el porcentaje que actualmente aporta el principal mecenas del club, Juan Roig, que se eleva al 70% del total.

De momento, el club con su director general, Enric Carbonell a la cabeza, trabaja contrarreloj para cerrar cuanto antes el fichaje del nuevo director deportivo que se tendrá que enfrentar a la primera gran decisión: la continuidad o no de Álex Mumbrú. En el club son partidarios de que el técnico catalán continúe al frente de la plantilla. Aunque los resultados no estado a la altura de lo que se esperaba esta temporada, en la que el Valencia Basket ha protagonizado una gris trayectoria, lo cierto es que se sigue confiando en Mumbrú y no se achaca a su trabajo los pobres resultados. Pero, pese a ello, la última palabra la tendrá el sustituto de Mulero. Será el que dé o no el ok a la continuidad de Mumbrú.

El Valencia Basket no sólo busca un nuevo director deportivo sino que el objetivo a corto plazo es renovar y reforzar la estructura del área técnica incorporando figuras ‘satélites’ que complementarían la labor del director deportivo, como un secretario técnico o un jefe de scounting. En cualquier caso este aspecto está supeditado primero al fichaje del director deportivo. Otro factor que de momento congela cualquier decisión que se quiera adoptar radica en que el Valencia Basket sigue sin saber si tendrá plaza o no en la Euroliga la próxima campaña, un factor que lógicamente es determinante para confeccionar la plantilla.