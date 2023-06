Robin Le Normand, defensa de la Real Sociedad, recientemente nacionalizado español, explicó que pese a recibir una llamada de Didier Deschamps para plantearle la posibilidad de jugar con Francia, siempre tuvo claro que quería formar parte de la selección española.

"Después de ocho años en España, de haberme criado y formado en España, desde los 18 años, San Sebastián y la Real me han aportado mucho, recibir una llamada del seleccionador te hace tomar la decisión muy fácilmente. Lo hablé con la familia y me decidí rápido".

Le Normand reconoció que tras la llamada de De la Fuente, también Deschamps intentó reclutarlo para jugar con Francia. "Primero fueron mis valores; veía la confianza de la gente de la RFEF, mis compañero y mi familia; todo estaba muy claro en mi cabeza. No hubo dudas. Agradezco que Francia se fije en mí, pero lo tenía claro, mi idea era ir con España".

En este sentido, Le Normand se refirió a las palabras de Deschamps, en las que el seleccionador francés apuntó que no veía los partidos de la Real Sociedad. "Entiendo que a la Real Sociedad le pudiera molestar, pero yo no lo interpreté mal. Lo importante es lo que siento yo, en mi cabeza fue sencillo elegir. Quiero ir con España".

Entre Francia y España

"Hablé con Deschamps, pero fue una conversación privada. No cambia nada lo que ha pasado. Tuve que elegir, porque me dijo que estaba viendo y que me valoraba, ahí está el tema. Pero eso no cambió nada en mi cabeza. Fue una intervención en el camino, que también agradezco porque es bueno que Francia te valore. Pero España estuvo ahí desde el primer minuto".

El jugador de la Real Sociedad también explicó que en su día dijo "si juego con España, mi familia me mata", y reconoció que esa frase "me persigue".

"Fue en una entrevista; era joven, y jugar con España en ese momento era una hipótesis, empezaba a jugar con el primer equipo y no lo pensaba. Pero después de todo este camino, y con más madurez, intentas coger altura y lo valoras de otra manera".

La Real, un oasis

Le Normand aplaudió el trabajo diario de la Real Sociedad. "Es un lujo estar en este club; te prepara como jugador y como persona. Cuando llegué a España no estaba preparado para jugar en Primera, ni siquiera en SegundaB; después de ocho años lo que quieres es devolver esa confianza".

"Solo tengo palabras de agradecimiento para Imanol Alguacil y para la Real Sociedad y mis compañeros. Físicamente tenía una buena base, pero táctica y técnicamente tenía debilidades", confesó.

De Zubimendi, Le Normand dijo que "no sé cómo será su futuro", pero insistió en que "es un amigo, un chico muy tranquilo, le he visto evolucionar, lo que hace es impresionante: se le ve muy tranquilo con su situación".

España, una selección top

"Yo ya me siento parte del grupo, pero no me siento titular. Dependerá del míster", apuntó. "Me ha sorprendido la calidad técnica de esta selección, y eso que vengo de un gran equipo, aún me quedan muchos entrenamientos y veré más cosas".

"El mejor ejemplo es ver a los veteranos de esta selección: intento trabajar lo mejor posible y seguir los pasos de todos estos jugadores", añadió.

Sobre Italia, el francés apuntó que "es una selección campeona del mundo, con buenos jugadores, pero estamos a dos partidos de un título y tenemos que trabajar para crear superioridades en el partido".