El Gran Canaria ha emitido este lunes 12 de junio un comunicado oficial en el que anuncia su decisión de renunciar a disputar la Euroliga la temporada 2023-2024 lo que abre las puertas de la máxima competición continental al Valencia Basket. Este jueves 15 de junio expiraba el plazo para que el Gran Canaria le comunicase a la Euroliga si hará uso o no de la plaza a la que tiene derecho la próxima temporada en calidad de vigente campeón de la Eurocup. Pero no ha habido que esperar tanto. El club canario ya tiene una decisión firme y es la de no jugar la Euroliga y disputar de nuevo la Eurocup. El Dreamland Gran Canaria celebró ayer una reunión de su Consejo de Administración en el que se trasladó al cabildo canario la ‘patata caliente’ de tomar la última decisión. El Gobierno canario, propietario del club y por tanto responsable de la mayor parte del presupuesto de la entidad, votó unánimamente en contra de disputar la Euroliga. En su comunicado el club convoca a los medios a una rueda de prensa para hoy a las 10:00horas y explica: «Una vez analizada la situación y realizada la votación, el Consejo de Administración del Club Baloncesto Gran Canaria-Claret SAD ha decidido por unanimidad la no participación del primer equipo en la próxima edición de la Euroliga por motivos económicos, y volver a disputar la Eurocup».

El No canario a la máxima competición, no significa que el Valencia Basket entre en ella de forma automática sino que tendrá que esperar a la ratificación en la Asamblea de la Euroliga que se celebrará a finales de junio. Sin embargo, este último paso parece, a priori un mero trámite ya que los responsables de la Euroliga se han pronunciado abiertamente a favor de que sea el Valencia Basket el que ocupe la plaza vacante. La Euroliga tiene que cubrir la plaza del Gran Canaria y el CSKA y Virtus Bolonia y Valencia Basket son los principales candidatos. De ser así el baloncesto español volvería a tener la próxima temporada cuatro representantes: los tres fijos (Real Madrid, Barça y Baskonia) junto a un cuarto, el Valencia Basket que repetiría como wild card.