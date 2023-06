Por segundo año consecutivo, la planificación de fichajes del Valencia Basket se retrasa más de lo previsto por causas ajenas al club, ya que aunque en esta ocasión también es cierto que aún no hay sustituto de Chechu Mulero en la dirección deportiva, lo cierto es que aunque lo hubiera, no podría fichar hasta saber si el equipo disputará o no la próxima edición de la Euroliga.

Una situación que ya se dio el año pasado hasta que se decidió la exclusión de los equipos rusos y que retrasó la decisión de la invitación al Valencia Basket hasta el 16 de junio. Ya con la ‘wild card’ en la mano, el club taronja pudo ajustar presupuestos, fijar el precio de los abonos y negociar por jugadores con el aval de jugar la Euroliga, con un mercado más amplio que si se hubieran tenido que conformar con la Eurocup. En esta ocasión, sin embargo, la planificación puede verse aún más retrasada, ya que aunque el Board de la Euroliga se reúne mañana, todo indica que el único objetivo de la cumbre será el de elegir un nuevo director general tras la marcha de Marshall Glickman, anunciada el pasado 5 de junio. Eso sí, de la reunión de los clubes propietarios de la competición saldrá ya una hoja de ruta para acabar de perfilar la próxima edición de la Euroliga, con una nueva fecha para definir las invitaciones que puede llegar a finales de junio, dos semanas más tarde que el año pasado, en el que el primer fichaje no se cerró hasta el 27 de junio, con la llegada de Chris Jones. Y todo en un mercado de fichajes que se acabó estirando hasta el mismo mes de septiembre, con la última incorporación de Jared Harper a escasas semanas de empezar la temporada. Aunque Marshall Glickman ya no está al frente de la Euroliga, su visita a València y sus recientes declaraciones en la que defendía que repitieran los mismos equipos de Euroliga el próximo año en caso de renunciar el Gran Canaria, hacen que en Valencia Basket exista plena confianza en que recibirán de nuevo una invitación para la máxima competición europea. Eso sí, hasta que no sea oficial, no se podrán concretar fichajes ni presentar la campaña de abonos, condicionada también por si habrá 34 partidos de Euroliga asegurados o 18 de Eurocup. Una diferencia de encuentros y viajes que condicionó de manera decisiva la renuncia del Gran Canaria a la Euroliga y la apuesta por la segunda competición europea, menos costosa y sin obligación de vuelos chárter. En caso de volver a la Euroliga, el abono completo incluiría dos Euroligas por segundo año consecutivo, ya que el equipo femenino también la jugará como campeón de Liga.