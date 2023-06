El 36 Campionat Autonòmic de frontó parelles -Trofeu Diputació de València ha arriba al moment decisiu. Les nou categories han entrat o estan a punt de fer-ho en semifinals, com a pas previ a les finals que es celebraran a final de mes a Quart de Poblet.

Primera camp de setmana

Ninobe Quart de Poblet (26 punts), Pobla de Vallbona (22), Bvalve el Puig A (21) i Bvalve el Puig B (12) seran els equips que juguen les semifinals de la màxima categoria. Dissabte, a les 18:00 hores, l’equip B pugenc s’enfrontarà als de Quart; diumenge, a les 11:00, el frontó del Puig serà també l’escenari de l’altra semifinal: el Puig A - la Pobla de Vallbona.

Segona i Tercera cap de setmana

La fase regular s’ha tancat a les categories de Segona i Tercera cap de setmana. Les semifinals es jugaràn els dies 17-18 de juny l’anada i 24-25 de juny la tornada.

A Segona cap de setmana, Les Alcusses Moixent s’enfrontarà a Bvalve El Puig C i Quart B contra Almenara. En Tercera cap de setmana, Club Pilota Ontinyent contra Bvalve el Puig D i Ninobe Quart Poblet C a Ninobe Quart Poblet D.

Primera entre semana

A Primera ja hi ha un finalista decidit, l’equip de Tavernes Blanques. Els de l’Horta Nord han deixat fora a les semifinals a Ajuntament de Beniparrell C, amb un doble triomf per 21/41 i 41/26. L’altre finalista eixirà del duel Eléctrica Vinalesa-Pelayo; a l’anada, els valencians s’imposaren per 34-41.

A Segona, CPV Socarrades Campanar té com a rival a CPV Castelló A. Atzeneta i CPV Castelló E Flores s’enfronta a Club Pilota Sant Vicent.

A Tercera, el Club Pilota Almussafes i Restaurante Onnes Xilxes seran els protagonistes d ela final, després que els de la Ribera Alta remuntaren el 36-41 de l’anada contra Faura i guanyaren la tornada per 34-41. Els xilxers guanyaren a Moncada dos partides prou renyides (36-41 i 41-35).

Femenina i Juvenil

Les semifinals s’inicien aquest cap de setmana. A Femenina A, s’amidaran Club de Pilota Massalfassar contra Ajuntament Beniparrell A i Beniparrell B s’enfrontarà a Meliana A. En Femenina B: Disid Alfara Patriarca B contra Justo Ballester Meliana C i Club Pilota Almenara B contra Club Pilota Almenara A.

Als Juvenils: CPV Alfara del Patriarca contra Vilanesa i Ninobe Quart de Poblet - Carraixent Tavernes Blanques.