El trinquet ‘José Mª Veguer’ de Torrent serà l’escenari aquest cap de setmana de la primera sèrie de finals del 48 Campionat Autonòmic de galotxa - Trofeu El Corte Inglés. Les cinc categories de la modalitat en trinquet -Primera, Segona, Tercera, Quarta A, Quarta B- coneixeran als seus nous campions d’entre els 10 equips que es disputaran els títols en unes finals que compten amb la col·laboració de l’Ajuntament de Torrent i Club de Pilota Valenciana Trinquet de Torrent. Serà precisament el club amfitrió l’únic que gaudirà de dos representants a les finals. Moixent, Riba-roja, Massalfassar, Xúquer Sueca, Alfara del Patriarca, Alberic, Amics de la Ribera i Moncada completen la llista de clubs que aspiren als títols.

A Primera categoria, la final es jugara el diumenge a les 19:00 hores. A la tornada de semifinals, Les Alcusses Moixent va tornar a guanyar a Trinquet de Torrent per 70-35, mentre que Traverauto Riba-roja també s’imposà novament a Caixa Popular La Pobla de Vallbona per 40-70. D’aquesta manera, es reeditarà la final de 2022, amb els mateixos protagonistes i escenari. L’any passat, els moixentins s’imposaren a l’equip que arribava com a campió per 50-70.

Enguany, els de la Costera han completat un campionat quasi perfecte, amb només una derrota, mentre que els riba-rogers han dut a terme una trajectòria prou més irregular. La partida es presenta d’allò més oberta i igualada. A Segona, la final enfrontarà a Electrofassar Massalfassar A contra Trinquet de Torrent B el dissabte a les 19:00h. A l’anada de semifinals, Amics de la Ribera A guanyaren a Massalfassar per 70-55, però a la tornada els massalfassins donaren la volta al resultat i guanyaren per 70-55, i s’apuntaren dos jocs seguits al desempat. La Caseta Riba-roja B va perdre contra Trinquet de Torrent B en l’anada (60-70) i tornada (70-65). Pel que fa a Tercera, la final es disputarà entre CPV Xúquer Sueca A i Trinquet de Torrent C el diumenge a les 17:30h. A les semifinals, Club de Pilota Almassora A va perdre contra CPV Xúquer Sueca A pel mateix resultat tant a l’anada com a la tornada (35-70). L’equip de Trinquet de Torrent C va vèncer en l’anada (70-25) però en la tornada va perdre per 70-65 contra Egyptrailer Riba-roja D. En Quarta A la final serà el dissabte a les 17:30h: Disid Alfara B contra Exrumjar Alberic B. Pel que fa a les semifinals, Alfara B guanyà a Moixent B en l’anada per 70-45 i en la tornada per 55-70 i Alberic B també guanyà les dues partides de semifinals (70-50 / 40-70) contra Restaurant Onnes Xilxes A.

A Quarta B la final es disputa el diumenge a les 9:15h: Amics de la Ribera B contra Club Pilota Moncada A. A les semifinals, Clinica Dental Luna Massalfassar C va guanyar en l’anada per 70-60, però en la tornada els de la Ribera s’imposaren per 70-30.

Pel que fa al Trinquet de Torrent F s’emportà la partida a l’anada per 70-50 contra Club Pilota Moncada A però en la tornada perderen per 70-35.