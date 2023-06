Un tercer cuarto para olvidar hizo peligrar la victoria de España, pero las de Miguel Méndez recuperaron su mejor versión en los últimos minutos para acabar arrollando a Montenegro (78-57) y seguir con todas las opciones de clasificación abiertas.

El seleccionar apostó por tres taronjas de inicio, con Queralt Casas, Alba Torrens y Raquel Carrera, quienes formaron el quinteto junto a Maite Cazorla y Laura Gil. Montenegro sorprendió al inicio con un parcial de 0-4 por medio de Mujovic y Jovanovic, pero el talento y la experiencia de Alba Torrens permitieron que no aparecieran los nervios y, con dos triples, la mallorquina puso por delante a España (8-6).

El posterior intercambio de canastas aún permitió a Montenegro recuperar una mínima ventaja, pero el parcial final de 6-2 con Carrera, Conde y Ouviña, permitió cerrar el primer cuarto 19-14.

La superioridad en el rebote empezaba a ser manifiesta, pero el partido no empezó a romperse hasta un segundo período en el que Ouviña empezó asumiendo la responsabilidad anotadora con dos triples y ocho puntos consecutivos para poner el 29-20. Un recital de la taronja al que se sumó una estelar María Conde, que llegó al descanso con 15 puntos y siendo una amenaza constante tanto llegando a canasta como en el tiro exterior. Sin embargo, fue Queralt Casas, también desde la línea de 6,75, quien cerró la primera parte con un cómodo 42-29.

El espectacular 8 de 12 en triples (67%) parecía encarrilar la victoria tras una primera parte en la que las españolas no fueron ni una vez a la línea de tiros libres. Pero aún quedaba mucho partido por delante y no tardaron las de Méndez en volver a poner los pies en el suelo, con un inesperado parcial de 0-11 que puso a Montenegro a sólo dos puntos (42-40), ante una España que no era capaz de anotar ni de frenar la sangría ante un rival que se hizo fuerte defendiendo en zona.

Y de nuevo en una situación delicada, apareció Alba Torrens para anotar tras casi cinco minutos sin sumar y forzar un tiempo muerto del rival tras su tercer triple del partido, que puso el 47-42. Las españolas cogían oxígeno, pero una inspirada Lekovic, con tres acciones seguidas y un triple de Jovanovic volvieron a llevar el miedo a las de Méndez, que cerraban el tercer cuarto con un ajustado 52-51, pese a cinco puntos seguidos de Leo Rodríguez, y perdiendo la batalla del rebote.

De nuevo María Conde, con un triple, y Laura Gil, con cuatro puntos consecutivos, devolvieron la tranquilidad y, tras la primera canasta de Zivkovic, encadenaron un espectacular parcial de 16-0 que sentenció definitivamente el partido, con el acierto de Paula Ginzo, Leo Rodríguez y Raquel Carrera. La defensa de España aumentaba su intensidad y en ataque, el juego coral rompía la defensa de las de Montenegro.

Zivaljevic rompía la racha, pero Laura Quevedo ponía el definitivo 78-57 tras un triple, que ayudó a ganar margen para ganar en posibles empates en el grupo. España sigue viva y ahora hay un día de descanso para coger fuerzas.