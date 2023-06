Las noticias sobre lo que pasa en Singapur llegan a cuentagotas, y generalmente por gente del entorno de Peter Lim que le muestra en sus redes sociales. El fin de semana que el Valencia se jugaba su futuro en Primera División contra el Real Betis en el Villamarín la jornada 38, el máximo accionista estaba en Singapur en un acto con Cristiano Ronaldo, completamente ajeno a la realidad dramática del club.

La última noticia que se conoce de Lim llega en forma de post de Instagram, en este caso de su hija Kim. "Feliz Día del Padre a mi papá. No me importa lo que otra gente diga, siempre estaremos aquí para ti. Te echamos de menos papá". Este fue el mensaje que colgó en su Instagram privado la hija del magnate singapurense, que esconde una frase curiosa cuanto menos. "No me importa lo que otra gente diga".

No es la primera vez que la hija de Peter Lim manda mensajes enigmáticos en sus redes sociales. Incluso no tan enigmáticos... Recordemos que en verano de 2020 la hija del máximo accionista colgó un post en su Instagram en el que decía: "¿No lo entienden? El club es nuestro y podemos hacer lo que queramos con él".