El Valencia Basket ya tiene director deportivo y además, para largo plazo, con un contrato de cinco años para Luis Albarejo, que liderará una nueva estructura técnica a la que se le sumarán más personas antes del inicio de la próxima temporada.

Una clara apuesta de futuro y de cantera, con uno de los mejores conocedores del baloncesto de formación y de los jóvenes talentos de toda España y que encaja como anillo al dedo con lo que buscaba el club, con L’Alqueria como necesaria base de futuro y uno de los pilares del proyecto para el primer equipo a corto y medio plazo.

Nacido en Pontevedra en 1982, llega al Valencia Basket tras su salida amistosa del Lucentum Alicante, por lo que el club taronja no ha tenido que pagar cantidad alguna a pesar de que el año pasado firmó por cuatro temporadas con el club alicantino. Allí asumió la responsabilidad deportiva desde la base hasta el primer equipo, pero fueron sus exitosos años en la cantera del Zaragoza los que avalan más la apuesta del Valencia Basket. Allí, como director de cantera desde 2012 hasta 2018, fue uno de los artífices del éxito de la llamada Generación Z del club maño, con la llegada y la apuesta por jóvenes jugadores como Aday Mara, Carlos Alocén, Vit Krejci, Sergi García, Lucas Langarita o el propio Jaime Pradilla, con quien se reencontrará en La Fonteta.

Además, Arbalejo viene de ejercer como Scout Consultant de la franquicia NBA Utah Jazz, aunque dejará de ejercer como tal tras su fichaje por el Valencia Basket, para centrarse únicamente en el proyecto taronja.

Tras su paso por Zaragoza, el Baloncesto Torrelodones, uno de los mejores clubes de formación en España, apostó por él como director deportivo, llegando incluso al cargo de director general de la entidad en 2020, antes de incorporarse el pasado año a Lucentum Alicante. Sus inicios en cargos de responsabilidad deportiva, sin embargo, se remontan al año 2007, como director técnico del CD Alcázar de Menorca.

Albarejo, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Entrenador Superior de Baloncesto, asume ahora el mando en la dirección deportiva de un Valencia Basket que, dos semanas después del adiós de Chechu Mulero, puede empezar a tomar ya las primeras decisiones importantes en la confección de la primera plantilla, con la continuidad de Álex Mumbrú como primera punto clave y confirmado ya desde hace semanas el adiós de Nenad Dimitrijevic, que estuvo cedido el año pasado en el Unics Kazan ruso.

Pendiente de la Euroliga

De momento, las altas y bajas las decidirá él en contacto con el entrenador, ya que su equipo de trabajo no está aún definido y el mercado obliga a dar salida a los jugadores con los que no cuenten para empezar a fichar y regenerar una plantilla que se ha quedado lejos de cumplir los objetivos esta temporada. Eso sí, siempre con el inconveniente añadido de no saber aún al 100% si el Valencia Basket jugará la Euroliga, a pesar del optimismo en el club para recibir una invitación tras la renuncia del Gran Canaria a su plaza.

Por otra parte, tras confirmarse su adiós al Lucentum , Albarejo se despidió por carta de su antiguo club. «La ACB está cerquita, sólo hace falta un esfuerzo más. Alicante volverá a ser ACB y yo vendré a celebrarlo. Gracias a todas las personas con las que he compartido Lucentum Alicante. En la vida profesional hay oportunidades a las que no se les puede decir que no, espero que podáis entenderlo».