Antonio Mateu Lahoz ha recibido esta noche una de las más altas distinciones que pudiera imaginar, como el homenaje y la gratitud de todo su pueblo. El colegiado internacional valenciano, recién retirado, no ha podido evitar emocionarse cuando prácticamente toda Algímia d’Alfara se ha dado cita en el Auditori de la localidad, para tributar todo su cariño a su vecino más conocido. Rodeado de familiares, amigos, de su eterno escudero Pau Cebrián, “Toño” no ha podido evitar emocionarse en más de una ocasión, en un evento convocado inicialmente por él mismo para agradecer a su localidad todo el cariño prestado durante su larga carrera profesional.

“Desde hoy me he jubilado y ya soy vuestro”, afirmó Mateu Lahoz, interrumpido constantemente por los aplausos. “El pueblo y el deporte me lo han dado todo”, relató el colegiado, que hizo un repaso a varios episodios biográficos ligados a su vida con la localidad. Desde sus inicios como monitor de natación, hasta su paso como futbolista en las filas del Estivella CF. Todos sus compañeros de aquella época estaban presentes en la sala y le han regalado una camiseta del club firmada. En cada una de sus intervenciones, Mateu Lahoz resaltó su vinculación con Algímia d’Alfara. “He viajado por todo el mundo, he visitado grandes estadios, he conocido a grandes jugadores y he conocido todas las culturas. Pero en ningún lugar se vive como en Algímia d’Alfara. Gracias!”.