El futuro de Nikola Mirotic no esta decidido, pero hay una cosa segura: no cumplirá los dos años de contrato que le restan en el Barcelona. Lo explicó el mánager general de la sección Juan Carlos Navarro nada más concluir la final de la Liga Endesa. "Es una decisión que hemos tomado hace tiempo y era independiente de si ganábamos o no", dijo en la cadena SER. Y lo ratificó el propio presidente azulgrana, Joan Laporta, que profundizó algo más en los motivos "Mirotic es fantástico y un gran jugador, nos ha dado muchos éxitos y es una gran persona, pero la situación es la que es y para inscribir jugadores tenemos que cumplir con el plan de viabilidad que presentamos a LaLiga. Nos exige una reducción en las secciones. Navarro lo explicará a partir de mañana", dijo en los micrófonos de Catalunya Ràdio.

El Barcelona arrasa al Madrid y conquista el título de la ACB "Es una decisión que se le comunicó hace tiempo. Hay filtraciones, momentos y nosotros siempre vamos de cara", abundó Navarro. "Con la situación que tenemos en el club, tenemos un plan para ser competitivos el año que viene. (Mirotic) ha estado muy bien en los partidos, como tiene que ser, y hay que desearle mucha suerte", explicó el responsable del baloncesto azulgrana. "Hay mucha historia detrás. Hemos pasado muchos años intentando según qué cosas y no se han producido. Intentando que se rebajara el salario… Es una decisión que ya está tomada. No hay vuelta atrás. Iremos por otro camino. Hay muchas reducciones y preferimos continuar con otra gente", sentenció. La afición del Barça había abierto un pequeño margen de esperanza sobre la continuidad de Mirotic por su implicación en la final, sus declaraciones estos días (“yo seguiría, pero no depende de mi”, afirmó) y por la forma en la que el equipo ha levantado el título frente al Real Madrid, imponiéndose con mucha autoridad, pero el club no ha querido alimentar especulaciones. El jugador hispanomontenegrino fue el primero que asumió que en el Wizink Center cerró su etapa como azulgrana. "Este ha sido mi último partido en el Barcelona, la gente y el club lo saben. Ha tomado la decisión así no vamos a volver sobre eso", puntualizó Mirotic. "Sabía que si ganábamos hoy era mi último partido y toca ser feliz, estar agradecido, disfrutar con toda la gente que ha venido y la que no ha podido venir", aclaró. "No ha sido fácil. Pero cuando uno gana y sabe que se va por la puerta grane, es lo más que se puede pedir. Estoy muy agradecido, muy contento. Toca disfrutar, despedirse bien. Tanto el club como la afición se lo merecen". Varios escenarios abiertos El destino de Mirotic aún es una incógnita pero ofertas no le van a faltar en cuanto llegue a un acuerdo para la rescisión de los dos años de contrato que le quedan en el Palau, en torno a los 11 millones de euros brutos por temporada. Los nombres del Monaco y, sobre todo, del Armani Milán ya han aparecido y los contactos existen con el representante del jugador. Pero también ha aparecido como una posible alternartiva el Estrella Roja de Belgrado, un club con el que Mirotic tiene una gran relación sentimental, que podría ofrecer al aún jugador azulgrana una ficha en torno a los 2,5 millones de euros, la cantidad que habían reservado para garantizar la continuidad de Facundo Campazzo, que finalmente regresa al Madrid. La continuidad del Estrella Roja en la Euroliga sería una condición indispensable para que Mirotic, que tiene negocios en Serbia, pudiera dar el paso y complementar esas cifras con el dinero que pueda conseguir de la negociación con el Barça. En ese escenario abierto sobre el futuro del ala-pivot de 2,08 y 32 años podrían entrar también los equipos griegos, tanto el Olympiacos que vería su llegada como una alternativa a la posible salidad de Sasha Vezenkov a la NBA como el Panathinaikos, que quiere volver a la primera línea del baloncesto europeo.