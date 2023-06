El Valencia BC arranca un nuevo proyecto de la mano de Luis Arbalejo, pero en el banquillo habrá continuidad, tal y como confirmó el nuevo director deportivo en su presentación oficial de ayer en La Fonteta. «El entrenador del año que viene va a ser Mumbrú, tanto Enric como yo siempre lo hemos tenido claro y Álex va a ser el entrenador el año que viene», señaló en rueda de prensa.

Un día especial para él, con el mayor reto deportivo que ha tenido hasta la fecha. «El reto es muy ilusionante, no me lo pude ni pensar ni un momento. Es uno de los proyectos más apasionantes que hay en Europa. Lo afronto con mucha ilusión y responsabilidad, intentaré dar mi mejor versión».

Eso sí, aunque no estará sólo en el área de la dirección deportiva, explica que aún no tiene decidido quiénes integrarán su equipo directo de trabajo. «Lo normal es que haya una continuidad muy grande. Pero hay personas que tengo que conocer y valorar aún».

Otras decisiones urgen más en estos momentos y no duda en marcar el final de mes como fecha tope para muchas de ellas, referentes a entradas y salidas de jugadores. «Hay jugadores que tienen contrato y otros lo finalizan, esa decisión se tomará antes de final de mes. Va a haber cambios y en estos días tenemos que valorar cuántos». Ahora bien, una de sus primeras grandes decisiones pasa por aclarar el futuro de Dubljevic, después de que no haya habido un acuerdo hasta la fecha, pese la opción de un año más que se podía prorrogar o anular en caso de una pequeña indemnización. «Tenemos que tomar una decisión antes del 30 de junio, tenemos reuniones, la decisión todavía no está tomada, pero estamos a día 21 y en los próximos días tomaremos la decisión, hay que conjugar el aspecto deportivo y el económico», señaló al respecto. Y es que en el caso de ‘Dubi’, su alta ficha -reducida si acepta la propuesta del club-, condiciona el resto de la planificación.

Pendiente de la Euroliga

Un condicionante que no es el único, ya que también admite Arbalejo que la presencia o no en la Euroliga es un aspecto clave a la hora apostar por unos u otros jugadores. «Algunas decisiones se demoran por eso, puede influir en la plantilla, pero la línea es la misma, la filosofía es la misma. La Euroliga es más física que la Eurocup».

Sobre la máxima competición europea, destaca también que «en Euroliga, 15 victorias es una salvajada, queremos meternos en el Top 8, sí, pero los presupuestos son salvajes. Vamos a tratar de tener opciones hasta el final, ser competitivos en tres competiciones, pero no es sencillo porque no tenemos plantilla tan larga como la del Madrid y Barça. Es la mejor competición del mundo, para mí, mejor que la NBA, vamos a tratar de ser lo más competitivos posibles», mostrando optimismo sobre la participación taronja en la próxima edición, que se sabrá en principio el 29 de junio.

Pese a ello, la idea general pasa por hacer una plantilla más reducida que la del año pasado. «Vamos a intentar hacer una plantilla un pelín más corta, para intentar que los roles estén más definidos, que los descartes no nos condicionen tanto, lo de los tres extracomunitarios tiene su parte buena y su parte no tan buena. Tenemos que hacer un equipo más físico para Euroliga, la plantilla no me disgusta, pero vamos a tratar de tocar la tecla con el uno».

Arbalejo tendrá siempre un ojo en L’Alqueria pensando en el primer equipo, pero avisa: «habrá una apuesta clara por la gente joven y que tengan su espacio, pero hay que buscar el equilibrio, no hay que dar oportunidades de manera gratuita».