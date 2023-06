En el deporte y en la vida no hay emoción más grande que la del reconocimiento de tu propia gente. La voz de Antonio Mateu Lahoz, el mejor colegiado valenciano de todos los tiempos, acostumbrado durante casi dos décadas a la máxima presión y exigencia de la élite competitiva del fútbol, no pudo evitar temblar ante la gratitud que le dedicó su pueblo, Algímia d’Alfara, en un homenaje por sorpresa en el Auditori de la localidad del Camp de Morvedre tributado por familiares, vecinos y amigos. «Des de hui ja sóc vostre» «desde hoy ya soy vuestro»), aseguró el ya exárbitro, de 46 años, en intervenciones siempre en valenciano. Toño emprende el mismo camino de regreso que otros ídolos valencianos del deporte, vinculados de por vida a las calles que les vieron nacer y crecer, al igual que Pep Claramunt con Puçol, Antonio Puchades con Sueca, Toni Calpe con el Grau de València o Paco Cabanes Pastor con Genovés.

La sala se quedó pequeña, con vecinos de pie, sentados entre los pasillos o en sillas de plástico.Flanqueado por por su gente, también por Pau Cebrián, su eterno escudero desde los campos de tierra en Preferente, Mateu Lahoz no pudo evitar emocionarse en más de una ocasión, en un evento convocado inicialmente por él mismo para agradecer a su localidad todo el cariño prestado durante su larga carrera profesional.

«Desde hoy me he jubilado y ya soy vuestro», afirmó Mateu Lahoz, interrumpido constantemente por los aplausos. «El pueblo y el deporte me lo han dado todo», relató el colegiado, que hizo un repaso a varios episodios biográficos ligados a su vida con la localidad. Desde sus inicios como monitor de natación, las raíces de su abuelo y su padre con la pilota o hasta su paso como futbolista en las filas del Estivella CF. Todos sus compañeros de aquella época estaban presentes en la sala y le han regalado una camiseta del club firmada. En cada una de sus intervenciones, Mateu Lahoz resaltó sus lazos afectivos con Algímia d’Alfara. «He viajado por todo el mundo, he visitado grandes estadios, he conocido a grandes jugadores y he conocido todas las culturas. Pero en ningún lugar se vive como en Algímia d’Alfara!». Además, a Mateu Lahoz también se le obsequió con un libro de recuerdos en el que los vecinos incorporaron fotografías y dedicatorias.

Mateu Lahoz saludó, uno a uno, a todos los presentes, a los que avanzó que a partir de ahora le van a poder ver mucho más a menudo. «Tengo ganas de apuntarme a las partidas de pádel, que no podía por el riesgo de lesión. Quiero almorzar tranquilamente con vosotros, quiero que en el Estivella me enseñen a chutar bien a portería», bromeaba.

El alcalde d’Algímia d’Alfara, el independiente Ernest Buralla, asegura que «lo más grande» de Mateu Lahoz «es que es muy humilde» y que «sabe trabar en equipo», decía. Además de reconocer que participaba en el acto «no como autoridad municipal, sino como amigo, que es algo que lo dice todo», insistía en que Mateu «siempre tiene Algímia en su corazón y, para él, no hay dudas de que éste es su pueblo».

Los antiguos compañeros de equipo del Estivella CF le regalaron una camiseta. Y los vecinos firmaron en un libro conmemorativo.