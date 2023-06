La última vez que se había enfrentado a un decatlón fue en los Juegos de Tokio hace casi dos años donde finalizó noveno. Hace unos días, Jorge Ureña (CA Playas de Castellón y Proyecto FER), se reencontraba con la prueba reina de las combinadas en la reunión de Raningen, Alemania, donde batía su récord personal con 8.322 puntos y de paso y superaba los 8.100 puntos exigidos por la Federación Española para participar en el próximo Mundial de Budapest.

El atleta de Onil reconoce que él mismo se sorprendió por el resultado: «La verdad es que fui a Alemania sin expectativas, tenía ganas de competir, ilusión por ver cómo me salía pero llevaba mucho tiempo sin hacer un decatlón por lo que había muchas pruebas como disco, jabalina o 400 m. en los que no había competido. Fue una alegría muy grande el resultado final». El hecho de salir a competir sin presión,le benefició: «Como no tenía un objetivo marcado, salí a competir sin nervios. Había descansado bien, que es algo que me cuesta más cuando estoy nervioso».

Para Ureña, además de buscar la clasificación para el Mundial, la competición alemana suponía su reencuentro con el decatlón tras la competición de Tokio 2020: «Ya en los Juegos tuve problemas en el tobillo. A partir de ahí cada vez que competía me hacía daño, fue una época difícil. Los médicos no sabían qué pasaba. luego competí en el Mundial y acabé séptimo, creía que me había recuperado pero recaí», afirma el atleta del Playas de Castellón que espera haber dejado atrás esa engorrosa lesión: «No me resentí en ningún momento, espero que siga así. Ahora físicamente me encuentro muy bien». Los 8381 puntos que logró en Ratingen están muy cerca de los 8460 que exige la Federación Internacional para entrar de forma directa al Mundial y supera los 8.100, por lo que prácticamente tiene asegurada su presencia en Budapest: «Estoy tranquilo, ahora tengo que esperar las listas del ránking pero soy optimista». Ureña, en principio no participará en el Campeonato de España que se celebrará en Torrent a finales de julio para reservarse: «Lo más seguro es que no compita en el decatlón del Campeonato de España y sí lo haga en pruebas sueltas como longitud, vallas... también en estos dos meses que faltan para el Mundial trataré de participar en controles federativos y diversas competiciones. Las sensaciones son muy buenas, pero técnicamente aún hay mucho por mejorar».