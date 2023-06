El Levante UD salió reforzado de su última gran crisis económica, la peor de su historia y que le llevó al borde de la quiebra en la segunda década de 2000. De no poder pagar las nóminas de los futbolistas y bajar a Segunda División, el equipo pasó años después a jugar en Europa gracias al concurso de acreedores que le permitió ajustar sus números. Y gracias, también, a la apuesta del club por contratar a Luis García Plaza, nada más consumarse el descenso en 2008, en aquella pretemporada llena de incertidumbre en la que había toda una plantilla por formar.

El esfuerzo del entonces propietario y presidente del Levante UD, Pedro Villarroel, por subir al equipo a Primera a toda costa pasó factura en 2007. Tal como destapó este periódico, el club empezó la temporada 2007-08 con un presupuesto falso, en el que se contemplaban unos ingresos fantasmas. Desde estas líneas advertimos que, al poco tiempo de que empezar a rodar el balón, el club no iba a tener dinero ni siquiera para pagar las nóminas de los futbolistas.

En las temporadas anteriores, Villarroel había gastado los 50 millones de euros de la venta de un solar del estadio para uso terciario ‑donde actualmente se encuentra el Centro Comercial Arena‑ y con el que fue cubriendo los presupuestos varios cursos. Resultado: poco tiempo después de cerrarse oficialmente aquella operación, el Levante UD se quedó sin un euro, lo que obligó al club a buscar urgentemente dinero extra para cubrir el presupuesto de aquella temporada, cifrado en unos 33 millones, así como el balance defiticario de la campaña recién terminada, valorado en unos 20 millones. Un desastre financiero que dejó a la entidad sin capacidad para pagar a sus empleados.

Un tren de vida insoportable

La decisión del Levante UD de gastarse un dinero que no tenía comenzó en la temporada 2001-02, cuando el club proclamó el ascenso como único objetivo. A partir de entonces, el máximo accionista no escatimó en las nóminas de los futbolistas, gastos que fue equilibrando con los 50 millones en forma de plazos adelantados, un hecho que no pasó por alto la Asociación del Pequeño Accionista (APAL).

Tal como escribimos en este periódico, desde el club se justificó tanto gasto en las exigencias históricas por ascender a Primera. «Se tuvieron que cubrir los presupuestos anteriores porque se confeccionaron dos plantillas para subir. El club tuvo que hacer frente a unos gastos de Primera División y se tuvieron que cubrir las pérdidas», explicó Antonio Hervás, entonces director financiero y consejero del área económica del Levante UD, quien confesó que el club estaba buscando una forma de cubrir el próximo presupuesto, el más alto en la historia del club. «Aún no sabemos cómo lo equilibraremos. Manejamos la opción de vender otra parcela del estadio y negociamos con Canal Nou para mejorar el contrato de televisión», afirmó Hervás.

A corto plazo, el Levante UD sólo disponía de una opción para mejorar sus ingresos atípicos y no era otra que acrecentar sus retribuciones de Canal Nou de los 9,8 millones a los cerca de 18 . El club se reunió con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en busca de una ayuda que no cuajó.

Un mes después de destaparse la crisis financiera del Levante UD, en agosto, Villarroel pidió al ex secretario de la Real Federación Española de Fútbol, Gerardo González, que le buscara un comprador. Con una condición: Exigió al intermediario que el empresario valenciano Francisco Roig no entrara en la puja.

La temporada transcurrió sin que el club pudiese pagar a la plantilla. Los jugadores, hartos de no cobrar durante año y medio, amenazaron con iniciar una huelga, con lo que se negaron a jugar los partidos de liga Recreativo-Levante y Levante-RCD Espanyol; sin embargo, el sábado 26 de abril de 2008, se llegó a un acuerdo con el club, que pagaría 10 de los 18 millones de euros que les debían. A final de temporada, El 3 de julio de 2008, el equipo presentó una suspensión de pagos ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de València. Había 80 millones de euros de deuda y muchos acreedores ya llamaban a las puertas de las oficinas exigiendo cobrar.

La mejor temporada de la historia

Un año después, el Levante UD salvó la permanencia en Segunda y, al siguiente, en el curso 2009-10, el equipo que dirigía Luis García Plaza regresó a Primera pese a contar con un presupuesto por debajo de la media de la categoría. Toda una sorpresa. Y dos temporadas más tarde (2011-12), con Juan Ignacio Martínez en el banquillo, el Levante UD, que llegó a ser líder durante el campeonato, firmó la mejor temporada de su historia y se clasificó por primera vez para jugar en Europa. Quico Catalán era el presidente, nombrado por los administradores concursales.