La remodelación de la sección de baloncesto del FC Barcelona no afectará únicamente a su principal estrella, Nikola Mirotic, también alcanzará al entrenador, Sarunas Jasikevicius. El técnico lituano no renovará su contrato, que finaliza este 30 de junio, al no llegar a un acuerdo para la rebaja del salario que ha cobrado en los tres años que ha estado al frente del equipo.

Pese a la buena disposición del técnico para recortarse el sueldo, no ha habido luz verde para concretar un compromiso que parecía factible tras la brillante consecución del título de Liga, tras un arrollador 3-0 ante el Madrid. El club da un volantazo al futuro de la sección con una apuesta por el entrenador del Barça B, Roger Grimau, que fue capitán del equipo y cumplió ocho temporadas en la plantilla. Grimau ha anunciado el club firmará por dos temporadas. Si la salida de Mirotic estaba anunciada antes del inicio del 'playoff' ante los blancos, la continuidad de Jasikevicius también se tambaleó y mucho por la derrota en la Final Four de Kaunas ante el Madrid. Pero el desarrollo del 'playoff', cuando el equipo mostró una línea ascendente concretada sobre todo en la final ante el Madrid, pareció dar un vuelco a la situación. Coach 🫶 pic.twitter.com/gD1ZwHaVNf — Barça Basket (@FCBbasket) 24 de junio de 2023 El propio Juan Carlos Navarro, mánager de la sección, declaró tras la final que Jasikevicius era "ahora su primera opción". "Se ha de hablar de balance, de proyecto pero creo que no costará llegar a un entendimiento con el entrenador. Si cree en este proyecto estará con nosotros y entiende la situación", declaró a Catalunya Ràdio. [𝐔́𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀 𝐇𝐎𝐑𝐀]



👉 Sarunas Jasikevicius no seguirà a la banqueta del Barça



👉 Roger Grimau serà l'entrenador les dues pròximes temporades — Barça Basket (@FCBbasket) 26 de junio de 2023 Sin Mirotic también Jasikevicius, vista la situación vivida por Mirotic, comprendía la situación que debe afrontar el club por su plan de ajuste, pero no hasta el punto de rebajarse el sueldo hasta los 600.000 euros que tiene previsto destinar la próxima temporada a su nuevo entrenador. Una cifra que, sin duda, alejará al Barça de la órbita de los grandes entrenadores de Europa en la búsqueda del relevo para Jasikevicius. El contrato del entrenador lituano, como el de Mirotic también de la era Bartomeu se situaba en torno a los 3,5 millones de euros brutos anuales. El 20% de reducción presupuestaria de la sección también afectará, aparte de Mirotic y Jasikevicius, a otros integrantes de la plantilla, como el estadounidense Higgins, camino también de una rebaja o una rescisión de su contrato.