Por primera vez en muchas semanas se rompe el trío valenciano en la cabeza del Mundial de Moto3, pero a pesar de que Iván Ortolá cae hasta la cuarta plaza superado por Ayumu Sasaki, Jaume Masià dio ayer un salto de gigante de cara a pelearle el título al también valenciano Daniel Holgado. Y es que la victoria del piloto de Algemesí y el ‘0’ del alicantino en el Gran Premio de Países Bajos hacen que Masià le recorte 25 puntos, para ponerse con 109, a sólo 16 del líder del Mundial.

El piloto de Honda, afirmó tras la misma que «es una victoria muy importante para el campeonato» y sobre todo para reafirmar mi confianza con el equipo».

Sobre las adversidades del líder del mundial, Daniel Holgado, el vencedor en Assen dijo que le pareció «verlo solo en una imagen, en la pantalla», y supuso «que se había caído». «He conseguido que no me afectara y ni se me ha pasado por la cabeza, pero luego he olvidado que se había caído y he hecho mi carrera», destacó.

Al recordar la última vuelta, Masià explicó que «estaba intentando tapar un pelín los huecos y no era fácil rodar delante, porque en las rápidas el viento hacía que la moto se fuera siempre hacia fuera y se cerrara la parte de delante. Cuando escuché a Ayumu -Sasaki-, pensé que seguramente sólo sería uno el que me pasase, y luego sabía que yo tenía un paso más frenando, y quise tener la oportunidad de ganar. Lo vi, lo intenté y no dudé», aseveró Masià.

Séptimo triunfo en 99 carreras

El de Algemesí comenzó la última vuelta como líder, perseguido por Ayumu Sasaki, mientras Iván Ortolá se salía a final de recta y perdía muchas posiciones y las escaramuzas se tornaron en una constante hasta llegar a la curva quince, en la que Sasaki superó a Masiá, pero el español se lo devolvió magistralmente en la diecisiete, la primera de las dos curvas de la variante, para adjudicarse el triunfo por apenas 81 milésimas de segundo. Masiá logró así su primera victoria de la temporada y la séptima de su carrera deportiva, después de haber disputado 99 grandes premios, por delante de Ayumu Sasaki y Deniz Öncü con él en el podio.

La cuarta plaza final fue para el también valenciano Iván Ortolá -pese a salir vigésimo- por delante de David Muñoz, José Antonio Rueda, Collin Veijer, Romano Fenati, Joel Kelso y Stefano Nepa, que era el grupo de diez de la cabeza de carrera.