La guerra oberta entre la Federació de Pilota Valenciana (Fedpival) i la Fundació Per la Pilota (Funpival), va camí de la ruptura total . La Federació ha mogut fitxa oferint als jugadors professionals que fins ara tenien contracte amb la Fundació, un suculent contracte que eleva les seues prestacions econòmiques. Molts dels pilotaris que participen en la Lliga professional d’Escala i Corda ja han acceptat i a partir de l’1 de gener, començaran el seu contracte amb la Federació. Tot fa indicar que els jugadors de la modalitat de raspall seguiran el mateix camí. Això deixa en una situació molt delicada a la Fundació Per la Pilota que fins ara organitzava les lligues professionals. Si es confirma el transvasament de jugadors de la Fundació a la Federació seria aquest últim ens el que tindria la postestad d’organitzar les Lligues Profesinonales a més de totes les competicions autonòmiques que ja organitza en l’actualitat en totes les categories. El desacord entre Fedpival i Fundació va esclatar per la disputa per l’organització de les Lligues professionals femenines. Fa unes setmanes totes dues entitats s’enredaven en un encreuament de comunicats aquesta vegada per l’organització de les Lligues professionals masculines com a focus del conflicte. En principi el col·lectiu de jugadors professionals es posicionava a favor de Funpival signant un comunicat conjunt. Però tot sembla haver canviat i molts dels jugadors ja han canviat de ‘bàndol’ i estaran l’any que ve amb la Federació. La Fundació, que es va crear fa cinc anys podria quedar-se sense jugadors. Figura clau d’aquesta aposta de la Federació és el mecenes i empresari José Luis López que avala el projecte econòmicament.

Caldrà esperar també a quines mesures pren el nou govern autonòmic de Carlos Mazón ja que la Fundació és una entitat sufragada en gran part amb diners públics i creada per a gestionar la pilota professional pel anterior govern del Botànic.