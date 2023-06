Hace un año Iván Penalba resumía así lo vivido en la Badwater: «Es como correr sobre una plancha y respirar aire del secador». Pese a ello, el ultrafondista de Alfafar ya está de nuevo en California donde el día 4 de julio tomará parte por segundo año consecutivo en la considerada carrera de ultrafondo más dura del mundo. La Badwater es una prueba de resistencia reservada a los más duros ultrafondistas del mundo, entre los que está Iván Penalba que en la pasada edición hacía historia al finalizar segundo en su primera participación.

Ahora, Penalba, que ya sabe a lo que se enfrentará en el desierto californiano de Mojave, sueña incluso con superar lo logrado en 2022, o lo que es lo mismo, sueña con ganar la Badwater: «Voy muy ilusionado, me planteo el objetivo como el año pasado. A ser una carrera tan extrema simplemente el poder acabar para mí y para mi equipo sería un éxito. Pero desde luego, tengo la ambición de mejorar mi tiempo y de paso, si puedo, la posición del año pasado», afirmaba Penalba en declaraciones al programa Superrunning de Levante TV poco antes de partir rumbo a Las Vegas.

En 2022 Iván Penalba cruzaba la meta en segunda posición con un tiempo de 24:02:57 sólo superado por el japonés Yoshiniko Ishikawa, recórdman de la prueba y que revalidaba el título logrado en 2021. En 2022 Penalba llegaba como debutante, este año lo hará ya consagrado y como un firme candidato al triunfo.

La Badwater es una carrera mítica en el mundo del ultrafondo. Con salida en la cuenca Badwatery y llegada en el Monte Whitney, consta de 217 kilómetros y 4.500 metros de desnivel positivo. Su dureza radica no solo en las condiciones de la prueba, sino en el hecho de que (excluyendo Alaska y Hawai) comienza y concluye en los puntos geográficos más alto y bajo de América del Norte y que gran parte del recorrido transcurre por el denominado como ‘Valle de la Muerte’ con una temperatura diurna cercana a los 50 grados centígrados.

Para aclimatarse a las duras condiciones climatológicas, Iván Penalba viajaba el pasado sábado 24 a Las Vegas para poder entrenarse en el escenario de la prueba durante unos días. El valenciano cuenta en este nuevo desafío, al que ha bautizado como ‘la Conquista del Infierno’ con el apoyo de su pareja y también ultrafondista internacional, Carmen María Pérez. Iván y Carmen, integrantres del Team Penalba, ya han tenido la oportunidad de correr en Las Vegas y estos días ultimarán su puesta a punto: «Con todo lo que aprendí el año pasado, ahora mi meta es mejorar mi prestación allí. Es una carrera que si no la has vivido no la puedes imaginar, por muchos libros que leas o documentales que veas. Hasta que no estás allí no te das cuenta de la magnitud de esta prueba, el calor extremo es algo que no tiene nada que ver con el de aquí, estamos en el punto más cálido de la tierra».

Pese a que cualquier error se puede pagar muy caro en una prueba como la Badwater, Penalba saldrá a por todas: «Soy un persona a la que le gusta arriesgar, soy valiente y vamos a por todas. El mero hecho de preparar esta carrera estos últimos mese ya ha valido la pena, es una gran ilusión. Ahora queremos poner la guinda», destaca Iván Penalba que entre los muchos títulos y éxitos de su carrera deportiva destaca el hecho de ser el recórdman de España de 12 h (158,631 km) y 24 h (274,332 km). Además posee el récord mundial de 12 horas en cinta de correr (155,080 km).

Antes de viajar a Las Vegas Penalba preparó la prueba haciendo largos entrenamientos a las horas más duras de calor del día e incluso corriendo en una sauna y con cargas de más de 800 kms al mes además de un intenso trabajo de fuerza en el gimnasio: «La adaptación al calor es una de los aspectos que más me gusta de la preparación para la Badwater. Amo correr con calor extremo y todo lo que ello conlleva. No es nada sencillo evidentemente pero es realmente enriquecedor. Es un arduo trabajo físico (muscularmente), fisiológico (funcionamiento de los órganos) y mental (capacidad de sufrimiento- tolerancia al dolor) que te lleva al límite», narraba Penalba en sus redes sociales.