La nueva alcaldesa de València, María José Catalá respondió ayer sobre el estado de las conversaciones con el Valencia CF por el nuevo estadio, así como de la posibilidad de que la ciudad se postule como candidata a ser sede del Mundial 2030. La edil del Partido Popular (PP) se mostró tajante a la hora de hacer lo posible para traer la Copa del Mundo a València. Asimismo aseguró que espera llegar a la próxima reunión con el club «con soluciones» sobre el estadio. «Nadie entendería que ciudades que aprecio mucho como Zaragoza optara a ese Mundial y València no. No es la València que yo quiero liderar, la València que deja pasar oportunidades como un Mundial». «Vamos a hacer todo lo posible para no perder esa oportunidad», insiste la nueva alcaldesa en unas declaraciones recogidas por Onda Deportiva Valencia. Cabe recordar que la ciudad quiere que el Nou Mestalla, con las obras paralizadas desde hace muchos años, sea sede del Mundial de fútbol de 2030. La intención, incluso, es la de que pueda albergar una semifinal, y para eso tiene que cumplir con una serie de características relacionadas con el aforo, zona de aparcamiento, etc. Se trata de una motivación más para que las obras se reaunden de una vez por todas, además del ya lógico motivo de suficiente peso que es que las Cortes Valencianas dejen de lucir una construcción a medio hacer.

Sobre el punto en el que está el tema del nuevo estadio del Valencia CF, Catalá analizó la situación elogiando el trabajo realizado por el anterior ejecutivo y que cuenta con su apoyo en esta nueva etapa. «Es un problema complejo que requiere de una interlocución muy clara en este momento con el Valencia CF y, sobre todo, de alguna forma resolver todos los problemas. Es cierto que este Ayuntamiento avanzó en su día en la tramitación de un convenio. Es cierto que nos encontramos con un trabajo avanzado y también vamos a mantener una interlocución transparente con el resto de grupos de la oposición. Pongo en valor el trabajo hecho y estoy convencida de que van a estar dispuestos a ser parte de la solución del problema, no veo a ningún representante de este consistorio diciendo que València tiene que perder la oportunidad de ser sede del Mundial», explica la edil del PP. Durante el año 2022 la ATE caducó y el Ayuntamiento comenzó a redactar el nuevo convenio, sobre el cual pactó con el club que mantendría las mismas condiciones que la caducada ATE. Sin embargo, con el paso de los meses no se terminaron de concretar los avances y el caso de Nou Mestalla quedó en una situación aparentemente de punto muerto. Respecto a la próxima reunión que tendrá con el Valencia para abordar este asunto, la alcaldesa ha pedido algo de tiempo después de haber accedido al cargo hace tan solo unas semanas: «No tenemos fecha todavía. Estamos estudiando la documentación con los técnicos y a partir de ahí mantener esas reuniones a las que debemos llegar con soluciones», concluyó la edil popular.