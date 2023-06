El Saló d’Actes de l’Ajuntament de Quart de Poblet va reunir aquest dimarts a la immensa majoria dels jugadors i jugadores que participen en les finals del 36 Campionat Autonòmic de Frontó Parelles -Trofeu Diputació de València 2023. 18 equips són els citats des del mateix dimarts fins el pròxim diumenge a competir al frontó municipal quartà pels títols de Primera, Segona i Tercera -Cap de Setmana i Entre Setmana-, Femenina A, Femenina B i Juvenils.

L’acte va estar presidit per l’alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora; el vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana de l’Àrea de Frontó, Pasqual Balaguer; i el representant del Club Pilota a Mà Quart de Poblet, Aurelio Benito.

Per a Cristina Mora «és un vertader honor ser la seu de les finals de l’Autonòmic de frontó per parelles. El Club de Pilota a Mà i l’Ajuntament portem molts anys treballant junts i eixe treball es veu reflectit i recolzat en aquest moment. Vaig a gaudir com la primera d’aquestes finals».

Per la seua part, Pasqual Balaguer espera «que els jugadors i les jugadores oferisquen un bon espectacle. El frontó dóna per això, és un frontó jugador i es veuran bones partides, confie en que el públic assistisca».

Finals de dimarts a diumenge

El capítol de finals s’encetà a continuació de la presentació, amb la partida corresponent a Primera Entre Setmana. Tavernes Blanques A, amb Albert i Mario, es va proclamar campió després de superar a Pelayo A -Pedro i Pablo- per un ajustat 41-36.

Dimecres es jugaren tres finals més. A la categoria Femenina A, el duel pel títol enfrontà als dos equips de Beniparrell, A i B, amb triomf per a Ana i Noelia davant Mireia B. Mireia V. i María. La final de Segona Entre Setmana, entre Castelló A Atzeneta i Sant Vicent, va ser per als castellonencs Lluís i Miguel per 41-29 davant Cardona i Pablo. A Tercera Entre Setmana, el triomf va correspondre a Almussafes, amb Josevi i Adrián, per 41-36 contra Rest. Onnes Xilxes (Ximo i Paco).

En aquestes finals participaren en els lliuraments de trofeus i medalles l’alcaldessa de Quart de Poblet, Cristina Mora; el regidor d’Esports, Juanjo Susín; Ignacio Ramos, president del Club Pilota a Mà Quart de Poblet; i Pasqual Balaguer i Ximo Manzano, vicepresidents de la FPV.

Aquest divendres, la final Juvenil (18:30) entre Vinalesa i Carraixet Tavernes Blanques serà el preludi de la gran final de Primera Cap de Setmana. Ninobe Quart de Poblet A i Bvalve El Puig A reeditaran la final de l’any passat, jugada al frontó del Puig, que va concloure amb triomf pugenc. La partida serà emesa en streaming a través d’ADN Valencià i les xarxes socials de la Federació.

Dissabte, a les 11:30, Almenara i Justo Ballester Meliana C competiran pel títol de la categoria Femenina B. Diumenge es viurà un nou i doble duel El Puig-Quart de Poblet. A les 10:00, la final de Tercera Cap de Setmana enfrontarà a Bvalve El Puig D i Ninobe Quart de Poblet C. A les 11:15, els equips C pugenc i B quartà s’amidaran a la final de Segona Cap de Setmana.