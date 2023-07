Un hamburguesería de València lanza la hamburguesa "Lim go home"

Que la afición del Valencia CF está harta no es una sorpresa. Lleva meses clamando una respuesta por parte de la propiedad del club de Mestalla para poner fin a la crisis que atraviesa el club naranja. Esta temporada ha tocado sufrir (y mucho). Pero ahí ha estado la afición, en los peores momentos apoyando al equipo y reclamando soluciones. No es una sorpresa descubrir que la afición es casi siempre la mejor parte de los clubs. Son su masa social y se han hartado de Peter Lim. Las protestas a las puertas del Mestalla se han convertido en un clásico esta temporada y ahora todo ese sentimiento de frustración que los valencianistas resumen en la frase "Lim go home" parece que va a traspasar el ámbito deportivo.

Y es que una de las más exitosas hamburgueserías de la capital valenciana ha querido sumarse de esta forma a la familia del Mestalla y ha decido crear una hamburguesa que, sin duda, será la favorita de la afición naranja, la «Lim go home». Se trata de su nueva hamburguesa del mes (de momento la de julio) y seguro que arrasa. Bautizada también como «Vete a casa Peter» esun burguer muy especial que, además de conectar con el sentimiento valencianstas, pretende homenajear al famoso entrecotte parisino. Lleva 190 gr de entrecotte de rubia gallega, queso Tomme de Savoie, patatas fritas en doble fritura y salsa café de parís. Por el momento, el anuncio ha recibido todo el apoyo de la afición valencianista. En redes sociales ya han comenzado a viralizarla y seguro que será una de las más exitosas de la hambuguesería HundredBurgers.