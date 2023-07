¿Es consciente de lo que han logrado en este Mundial?

La verdad es que todavía no lo asimilo bien, ha ido todo muy rápido, pero creo que es algo muy grande.

Y más habiéndolo conseguido con 17 años, siendo el más joven del equipo…

Bueno, al final me he sentido como uno más y me han tratado muy bien, tanto a mí como a Lucas, que somos de otra generación. Me ha llegado este éxito un poco pronto, pero era una gran oportunidad.

¿Esperaba jugar una media de 20 minutos?

Sabía que tendría un rol diferente al del año pasado, pero estoy muy contento, me han dado toda la confianza posible, mucha libertad y me han ayudado a comprender el juego del equipo. No puedo pedir más.

¿Que le pedía el entrenador?

Que disfrutara, me aplicara en el trabajo defensivo y tratara de aportar en ataque todo lo que pudiera, pero siempre con una sonrisa en la boca.

¿Cómo vivió la final desde dentro?

Fue un partido y un momento muy emocionante porque te viene a la cabeza todo el trabajo que hay detrás. Ya nos habíamos enfrentado a Francia en la fase de grupos, pero siempre hay sorpresas en un campeonato así y además sabíamos que la final sería distinta. No fue nuestro mejor partido, pero lo sacamos adelante con nuestra competitividad.

¿Una final se disfruta o se sufre?

Yo soy partidario de vivir cada momento y disfrutarlo al máximo. Nosotros nunca más vamos a vivir una final de un Mundial sub-19 y la disfrutamos hasta con sufrimiento.

¿Les habría gustado enfrentarse a Estados Unidos?

La verdad es que a Lucas, a Izan y a mí nos quedó una espinita clavada del año pasado contra ellos, pero el baloncesto es como es y más en un Mundial, puede haber muchas sorpresas y hay que ganar a todos.

Los júnior de oro de 1999 tiene relevo 24 años después, pero entonces aún no habían nacido los campeones de este año. ¿Qué referencias tenía de los Gasol, Navarro, Felipe Reyes…?

Nos habían dicho antes del campeonato que nosotros también podíamos hacer historia, todos conocemos lo que lograron aquellos jugadores y es un orgullo que nos llamen los Golden Boys 2.0, ojalá podamos llegar lejos como ellos.

¿Tiene ya clara su situación el próximo año en el Valencia Basket?

Todavía no hemos hablado nada, mi temporada acaba de terminar, necesitamos unos días de descanso y poco a poco iremos viendo.