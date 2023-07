Aquest dijous es va presentar al Museu de la Pilota del Genovés la primera sèrie de finals del 40 Campionat Autonòmic de raspall - Trofeu Diputació de València. El carrer Mestre Hernández del municipi de la Costera acollirà entre dissabte i diumenge un total de huit partides, què proclamaran els nous campions de les categories Primera femenina, Tercera A, Tercera B i Quarta masculina i femenina i cadira de rodes. Les cinc finals restants -Primera masculina i Segona A i Segona B masculina i femenina- es jugaran els dies 22 i 23 de juliol.

Dels 16 equips presents en aquestes finals, que compten amb la col·laboració de l’Ajuntament del Genovés i el Club Pilota el Genovés, el club d’Oliva serà el que compte amb més representació, un total de 3 equips. Bicorp ha classificat 2 finalistes i també seran 2 els participants de la Universitat Politècnica de València -els jugadors en cadira de rodes-.

Primera

Turismo Rural Bicorp E i Ajuntament de Beniparrell A seran els finalistes de Primera femenina, una partida que s’ha donat en 6 dels últims 8 anys. Sis també són els títols que de manera consecutiva ha aconseguit el club de la Canal de Navarrés.

En l’últim precedent, el del l’any 2021 a Càrcer, la parella Victoria-Mar es va imposar a les germanes Ana i Noelia. Enguany, Victoria ha disputat tot el campionat en companyia de Marina, però Mar també estarà disponible per a la partida de dissabte. Per la seua part, Ana torna a una final en companyia de Mireia, com ja van fer en l’últim Autonòmic Parelles. La partida, programada per a dissabte a les 18:30 hores, serà emesa en streaming a través del canal de Youtube de la Federació.

Tercera A

La partida pel títol de Tercera A masculina posarà el punt i seguit a les finals, diumenge a les 18:30 hores, amb Oliva i Sumacàrcer com a protagonistes. La final Femenina serà la que òbriga el capítol de finals dissabte (9:30 hores) i enfrontarà a Les Alcusses Moixent B contra Baix Girona.

Tercera B

A continuació (dissabte, 10:30) es jugarà la final de Tercera B masculina entre La Vall D i Intersemillas Tamborí D. De vesprada, com a prèvia a la de Primera (17:30) es jugarà la final femenina amb representació local, ja que El Genovés F s’amidarà contra Massamagrell B.

Quarta

Les dos finals de Quarta es jugaran diumenge de matí. A les 9:30 hores, la final Femenina enfrontarà a Oliva i Castelló. A continuació (10:30 hores) la masculina tindrà com a protagonistes a Bimiel Bicorp D i Oliva B.

Cadira de rodes

Una de les novetats d’aquest 40 Campionat Autonòmic de raspall - Trofeu Diputació de València ha sigut la inclusió de la categoria Cadira de Rodes en el campionat. La final es jugarà diumenge a les 17:30 hores en el trinquet del Genovés i enfrontarà al vigent campió Toni Sáiz (UPV A) contra Carlos Sanchis (UPV D).

El carrer Mestre Hernández ultima la preparació per a donar a conéixer als campions i a les campiones d’aquest Campionat Autonòmic de raspall.