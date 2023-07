El Valencia CF alcanzó ayer un acuerdo para el fichaje de Pepelu procedente del Levante UD. El combinado de Mestalla puso sus ojos en uno de los capitanes levantinistas y después de unas negociaciones que se han alargado durante cerca de dos semanas, ambos clubes llegaron a un acuerdo para acometer el traspaso. La operación se cifra en cinco millones de euros, que es el valor de la cláusula de rescisión del futbolista, aunque no se cerrará con el pago de la misma sino que se realizará a plazos. Solo faltan unos flecos al respecto de este fraccionamiento y un porcentaje de futura venta.

El traspaso se logra de esta manera con unas condiciones que, en Mestalla, son consideradas un éxito ya que finalmente no se llegará a abonar el pago de la cláusula y se ‘guardará’ parte de dinero este mismo verano para poder realizar otras operaciones. En una economía de guerra como la que se encuentra el Valencia, lograr ahorrar, por poco que sea, es una buena noticia. En ese sentido, la operación, que se cerrará en torno a los cinco millones de euros tras un acuerdo entre clubes, permitirá al club valencianista firmar el primer fichaje de la 2023/24 (Cenk Özkacar simplemente fue ejercer la opción de compra para continuar en Mestalla que había estipulada en su cesión procedente del Olympique de Lyon francés).

Por su parte, en el Ciutat de València, la situación ha ido cambiando desde que hace una semana Quico Catalán salió a hablar el día en el que confirmaba su marcha, aunque no inmediata, de Orriols. En aquella aparición pública, el presidente del Levante aseguraba que Pepelu se marcharía del Levante si llegaba con el dinero de su cláusula de rescisión para marcharse y se lo comunicaba directamente a la entidad. Eso no ha sucedido, ya que no hay pago íntegro de la misma, pero desde el Ciutat aseguran que el cuadro granota recibirá una cifra mayor a esos cinco millones de euros, a pesar de ser a plazos.

En cualquier caso, el Valencia celebra de esta manera el éxito en una operación que permite cerrar la incorporación de un jugador que ha sido internacional en categorías inferiores y una de las piezas clave del Levante en esta temporada en Segunda División. Pepelu, por su parte, ha querido en todo momento que el Levante recibiera al menos la cantidad de su cláusula y que el cuadro de Orriols ingresara de esta manera un dinero ‘importante’ para poder arreglar sus graves problemas financieros. De esta manera, en el Ciutat podrán acudir al mercado con más garantías.

Con este fichaje, el Valencia pone la primera piedra en la reconstrucción de su centro del campo en el que ha perdido a Ilaix Moriba y Nico González.