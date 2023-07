El Valencia volvió al trabajo en la ciudad deportiva después de un fin de semana de pruebas médicas y lo hizo con la única novedad en la plantilla de Pepelu. El de Denia arrancó la pretemporada a las órdenes de Rubén Baraja en un primer día mucho más fácil de lo que esperaba. La integración del centrocampista blanquinegra en el ecosistema de Paterna no va a ser un problema. Al contrario. Ayer quedó claro. El futbolista conectó con el Pipo desde el primer momento, tuvo el apoyo de los dos capitanes José Luis Gayà y Jaume Domènech a los que ya conocía personalmente y recibió el cariño de su nueva afición cuando abandonó las instalaciones en su coche. Pepelu, nunca mejor dicho, ya es uno más. Pepelu tenía ganas de conocer a Baraja en persona como reconoció el pasado sábado cuando se hizo oficial su fichaje por el Valencia. «Todos sabemos el medio centro que ha sido el míster y estoy muy predispuesto de que me enseñe y me aporte facetas que puedo mejorar. Tengo ganas de conocerlo el lunes y empezar a trabajar con él». La sintonía es muy buena. El jugador ya está deseando que ruede el balón de verdad para adaptarse al estilo del juego del pucelano. Además del entrenador, Pepelu conoció al resto de compañeros. A dos (tres contando a André Almeida) ya los conocía: los capitanes Gayà y Jaume. Los dos jefes del vestuario estuvieron pendientes del jugador y le dieron su apoyo desde el primer día. Lo mismo pasó con la afición. Los valencianistas que ayer por la mañana acudieron a Paterna le mostraron su cariño desde el primer día cuando se marchó de las instalaciones blanquinegras en su coche. Pepelu repite hoy en doble sesión a partir de las 9:30 y 19:00. miñambres Pepelu ya solo piensa en clave Valencia. Como demostró el domingo cambiando las fotografías y las descripciones de sus redes sociales. Su traspaso, eso sí, sigue dando que hablar en Orriols. El director deportivo del Levante Felipe Miñambres afirmó haber llorado al no poder realizar ciertos fichajes, pero nunca por ventas, dirigiéndose claramente a Pepelu: «He llorado por no incorporar jugadores pero nunca por ninguno que se ha ido. Para mí se acaba, miro hacia delante». También dijo haber estado «unos días ‘de luto’, pero se acabó. No me sirve de nada mirar atrás. La gente que es del Levante va a seguir siendo del Levante, independientemente de quién esté».

Yunus Musah «Estoy aquí, estoy contento de estar aquí». Eso respondió Yunus Musah ante los medios de comunicación en su llegada a las pruebas médicas. Ayer fue el turno para los futbolistas que acabaron más tarde su temporada por estar citados con sus selecciones y el estadounidense respondió sonriente cuando le preguntaron sobre su futuro.El americano es uno de los nombres propios del mercado de fichajes y está llamado a ser una d las venta importante del verano. Vinculado a clubes ingleses (West Ham y Fulham) e italianos (Inter, Milan y Sassuolo), ha estado en el punto de mira por sus declaraciones sobre el ‘caso Vinícius’ o por aparecer en Inglaterra con la camiseta del Arsenal. Se espera que su salida deje una importante suma de dinero, pero de momento asegura que está contento en València.Otro futbolista internacional que está pendiente de resolver su futuro es Uros Racic. El mediocentro serbio ha estado cedido en el Sporting de Braga, que a pesar de su buena temporada no ha optado por ejercer la opción de compra. «Lo veremos, claro que quiero», respondió al ser preguntado sobre quedarse en el Valencia. Además de Yunus y Racic, también se incorporaron Diaka, Ozcakar y Cömert.