El Valencia CF anunció ayer a primera hora de la mañana su segunda nueva camiseta para la temporada 23/24. Una vestimenta moderna y llena de detalles novedosos como el escudo reflectante tal y como señala el club, además de estar inspirada en el ‘ADN Mediterráneo’, de ahí la elección de colores.

El conjunto de Mestalla y Puma lanzaron la que será la segunda equipación de la próxima campaña. Unos días después del anuncio oficial de la primera camiseta, ahora el club lanza la que será la vestimenta que usará el equipo en algunos partidos lejos de casa, concretamente en aquellos en los que el color de la primera equipación coincida con el equipo rival. La segunda ha sido denominada; Away Future, Faster.

El azul es el color principal en esta camiseta rompedora de Puma. El futurista diseño está decorado con la inclusión de franjas verticales con efecto neón con una combinación de los colores Marine Blue y Hero Blue que mezcla con el Ultra Orange en contraste, según señala el club. «Estas franjas verticales representan los conceptos de diseño y creatividad, siendo inspiradores y característicos de las ciudades y de la cultura mediterránea. Este elemento añade un toque de electricidad, creando un efecto visual impactante y muy atractivo ya que tanto la camiseta, como los pantalones y las medias mantienen el mismo patrón de color», explica el Valencia sobre la elección de colores.

El escudo es otra de las grandes novedades de esta apuesta del Valencia y Puma dirigida a los más jóvenes. Este está confeccionado con materiales reflectantes, en relieve y multicolor para que brille con la iluminación de los estadios. Así pues también los pantalones y las medias son del mismo tono de azul con detalles en naranja: el escudo del equipo, el logo de Puma y uno de los patrocinadores del Valencia CF.

La afición, satisfecha

Como es habitual, la nueva ‘piel’ del equipo es sometida a la opinión pública de la afición valencianista. En una encuesta elaborada en la web de Superdeporte, diario del mismo grupo editorial que Levante-EMV, los usuarios pudieron opinar acerca de la segunda equipación. El 64 % de las personas que participaron optaron por la opción de ‘Sí, me gusta’; el 32 % votó ‘No, no me gusta este diseño’; mientras que un pequeño 3 % votó ‘Ni bien, ni mal, me es indiferente’. Como siempre, falta por verla sobre el césped de Mestalla.