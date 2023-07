Hubo varios intentos de fichar a Iñigo Martínez por parte del FC Barcelona en el pasado, la última vez el año anterior. Xavi Hernández le puso el ojo desde el principio. Lo de ponerse la camiseta azulgrana, dar unos toques al balón, firmar el contrato, abrazarse al presidente y responder a unas cuantas preguntas de la prensa en una presentación oficial no pudo suceder hasta este jueves, ya con 32 años y una engorrosa lesión, una fascitis plantar, que dice arrastrar desde hace un año y que le impide de momento entrenar al ritmo de los demás jugadores. No puede aún ser inscrito en LaLiga, porque el Barça ahora mismo tiene solo a 13 jugadores en el listado oficial. La demolición del Camp Nou le ha impedido estrenarse en el escenario grande. Y por no tener, no ha tenido a la televisión del club grabando su puesta en escena: es el primer fichaje que no ha sido cubierto por las cámaras de BarçaTV.

CULER 💙❤ pic.twitter.com/2brTrkrXvt — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 13 de julio de 2023 Todas estas carencias no habrán disminuido la alegría del central vasco de concretar el fichaje por el campeón de Liga y aspirante a la Champions, según van proclamando tanto Xavi como Joan Laporta. Llega hasta el 2025 sin pagar traspaso al Athletic y dispuesto "a currar como el que más". Primero deberá superar una lesión en la planta del pie que le llevó a someterse a una pequeña intervención, "de no más de cinco minutos", ha precisado, al acabar la temporada en un hospital de Barcelona. No se ha atrevido a ponerse plazos. "Es una lesión complicada. No es una rotura que sabes cuándo sellará. Es una molestia que viene de largo. Pero noto que estoy mejorando. Me están ayudando un montón. Las sensaciones van a mejor y en poco tiempo espero hacer cosas con el grupo", ha declarado. Una lesión, unidas a alguna sobrecarga, que le permitió disputar únicamente 15 partidos de Liga la pasada campaña. "Es una lesión complicada. Es una molestia que viene de largo. Pero noto que estoy mejorando. Me están ayudando un montón. En poco tiempo espero hacer cosas con el grupo" Iñigo Martínez - Defensa del FC Barcelona Una vez supere estas molestias, Iñigo Martínez espera aportar lo que él cree que es su mejor característica, "el carácter competitivo que tengo". Habló también de liderazgo, y de "enseñar y aprender". Los técnicos querrán también sacar provecho de su buena salida de balón, de sus efectivos pases a media y larga distancia con la zurda y de su sentido de la anticipación con la defensa adelantada. Martínez deben permitir también desplazar al lateral a Marcos Alonso, su posición natural, y cubrir a Alejandro Balde. Todo ello cuando sea inscrito, sobre lo que mostró cero inquietud. "No me preocupa nada. Desde el minuto 1 me han explicado la situación y tengo tranquilidad absoluta en este sentido". 🗣️ Iñigo Martínez: "Donaré el 100%. Vinc a guanyar" pic.twitter.com/GYRo5IIrfb — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 13 de julio de 2023 La experiencia en Iñigo Martínez se da por descontada. Son 13 temporadas en Primera y un total de 357 partidos jugados. En todos esos partidos ligueros marcó 22 goles, dio 7 asistencias, vio 96 amarillas, 3 dobles amarillas y 2 rojas. Es internacional con la selección española. La próxima presentación será la de Ilkay Gündogan, el próximo lunes.