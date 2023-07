El fútbol está de moda en Estados Unidos. En los últimos años, la popularidad del soccer ha ido creciendo entre la población norteamericana y la llegada de Leo Messi a la MLS será un nuevo impulso para una competición que se ha propuesto captar la atención global de cara a la celebración del Mundial 2026.

Así pues, se espera que la llegada del astro argentino sea también un polo de atracción para jugadores y entrenadores en los próximos años, contribuyendo así a mejorar el nivel del fútbol en Estados Unidos. En este punto, algunos clubes de la MLS llevan años apostando por los técnicos españoles para mejorar desde el punto de vista táctico y dar un impulso a sus canteras.

Uno de ellos es Xavi Cano. Con más de media vida ligado a los banquillos, el utielano presume de un extenso currículum en las categorías inferiores de equipos importantes en el panorama nacional, como el Espanyol o el Villarreal, donde estuvo seis años. Desde allí salió rumbo al Slavia de Praga en 2017, una escala previa a su llegada a Estados Unidos.

Tras pasar por la cantera del DC United (Washington) y del Austin FC, en diciembre de 2022 recibió la llamada del FC Dallas, que le ofreció la oportunidad de hacerse cargo de su equipo filial como primer entrenador. “Es un paso más en mi carrera”, asegura Cano.

Xavi Cano es una de las tres piezas que conforman el ‘clan valenciano’ del club de Texas, junto con Nico Estévez y Javier Cabello, primer entrenador y asistente del FC Dallas de la MLS (todos ellos pertenecientes a la agencia de representación Wasserman). “La relación con Nico Estévez es muy buena”, explica Cano, quien confiesa que habla a diario con el que fuera entrenador interino del Valencia CF en 2013. “Compartimos muchas ideas y siempre estamos hablando de jugadores y del modelo de juego”, apunta.

El FC Dallas es uno de los clubes estadounidenses que más apuesta por el talento joven surgido desde la cantera, con el objetivo de que posteriormente puedan servir a la selección nacional y salgan hacia Europa. En este sentido, la experiencia de Xavi Cano en las categorías inferiores es fundamental.

Una paella para todo el equipo

Cuando se cumple medio año de la llegada de Xavi Cano al North Texas SC, el entrenador valenciano decidió hace unos días aprovechar la ocasión para salirse de la rutina diaria de entrenamientos y preparar una sorpresa a sus jugadores.

Así pues, Cano no dudó en enfundarse el mandil que le regaló su mujer por su cumpleaños y ponerse a cocinar una paella valenciana -“sin conejo, porque aquí no comen”- y otra de marisco para todo el equipo y su cuerpo técnico. “El feedback fue muy bueno. No dejaron nada”, subraya entre risas.

Cano se declara un apasionado de la paella y destaca los símiles que existen entre dirigir un equipo de fútbol y cocinar el clásico plato valenciano, una herencia que recibió de su madre. “Los buenos equipos se hacen a fuego lento”, confiesa.

“Hacer una paella es como entrenar. Se necesita observar, conocer el material y jugar con los sabores” y detalla que el punto diferencial reside en “la calma que necesitan los jugadores y que es fundamental para hacer el socarraet, que es lo mejor de la paella”.

Presente en el tiroteo de Allen

Xavi Cano y su familia vivieron hace unos meses uno de los episodios más duros de su vida al estar presentes en el tiroteo que tuvo lugar en el centro comercial de Allen y en el que fallecieron nueve personas, entre ellas el autor de la masacre.

“Estuvimos muy cerca”, asegura Cano. “Íbamos camino del coche cuando mi mujer sugirió entrar en una tienda”; pocos segundos después empezó la secuencia de disparos que causó el horror en Allen. “El policía abatió al tirador desde la puerta de la tienda donde estábamos y, al salir, vimos varias personas muertas en el suelo, incluido el asesino. Es una situación muy desagradable que nunca esperas vivir”, recuerda.

Dos meses después de la tragedia, Cano y su familia empiezan a superar aquella situación. “Con el tiempo va pasando, pero al principio intentaba huir de cualquier persona que me parecía sospechosa”, afirma.