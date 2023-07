Hoy, a las 23:59 horas de la noche, expira el plazo que tiene el Monbus Obradoiro para igualar la oferta cualificada que el Valencia Basket depositó en la acb por su escolta Kassius Robertson. En principio, en el club ‘taronja’ existe confianza en cuanto al fichaje de uno de los mejores anotadores de la pasada edición de la Liga acb Endesa, aunque el derecho de tanteo no permite tener plenas garantías hasta que se agota el tiempo. El ‘Obra’ no había movido ficha al cierre de esta edición, aun así, la vía de una pequeña compensación a los gallegos no puede descartarse.

Por otro lado, Matt Thomas, que interesa al Valencia, se desvinculó oficialmente del Panathinaikos. El club griego anunció ayer la salida del escolta de 1,91 m con este mensaje: «Gracias y buena suerte, @theiceman_21». ‘Hombre de hielo’ es el sobrenombre de Thomas, consumado especialista en el lanzamiento de tres puntos. Entre el recuerdo de la afición ‘taronja’ perviven los 19 puntos del estadounidense, con cinco de siete en triples, en la final de la Eurocup conquistada en 2019 frente al ALBA Berlín. A finales de enero, Thomas firmó un contrato de año y medio con el PAO. Sin embargo, los del OAKA tenían la opción de cortar el vínculo para esta próxima campaña, previo pago de una compensación hasta el 15 de julio como límite, y así lo hicieron. Después de enrolarse con los griegos el 31 de enero de 2023, el ex del Valencia en el curso 18/19 ha jugado diez partidos en la Euroliga con unos promedios de 8,1 puntos y 6,7. A causa del límite de extranjeros, Thomas no se ha dejado ver en la liga griega. Entre las posibilidades de futuro, el estadounidense ve con buenos ojos un regreso a España, aunque el Olympiacos también ha mostrado interés. Luis Arbalejo, director deportivo ‘taronja’, maneja más opciones entre ellas, una con la que ha vuelto de la Summer League de la NBA.