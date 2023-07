Edinson Cavani sigue dando de qué hablar en València. Mientras sus abogados siguen tratando de desbloquear su situación contractual junto al Valencia para separar sus caminos de forma definitiva, el uruguayo está ejercitándose en la Ciudad Deportiva de Paterna, aunque a diferente hora que sus compañeros ‘descartados’.

Los jugadores que se han quedado en tierra y no se han incorporado a la expedición de Eslovaquia y Suiza (Cömert, Samu Castillejo, Marcos André, Racic y Cavani), a la que finalmente sí ha acudido Yunus Musah al no llegar a un acuerdo Milan y Valencia, por el momento, se siguen ejercitando a la espera de resolver su futuro. En ese sentido, en la mañana de ayer tuvieron sesión de entrenamiento los jugadores a los que se les busca una salida, una sesión que no ha contado con la presencia del ariete charrúa, que por su parte, acudió a las instalaciones deportivas de Paterna por la tarde, a diferencia del resto de sus compañeros.

Aunque su salida no parece próxima por el momento, se sigue trabajando en las oficinas para tratar de llegar a un acuerdo en el que ambas partes puedan salir beneficiadas, quedando Cavani libre para firmar por Boca Juniors, y el club valencianista ahorrarse parte de su sueldo del año que le resta, y poder aligerar masa salarial de cara a poder incorporar caras nuevas.

Por el momento, la salida más cercana parece la de Castillejo al Ahba Club. El conjunto saudí es el que más interés está mostrando en el malagueño y podría ofrecerle un contrato de tres años, lo que podría convencer a Samu. Todo ello a pesar del interés del Besiktas, que no llegaría al salario que pide. Pero lo cierto es que el Valencia ya ha disputado su segundo amistoso y a menos de un mes para empezar la temporada, tan solo cuenta con una cara nueva.

Con la ‘Operación Salida’ parada, hay un tapón en el apartado de fichajes, lo que está imposibilitando que se Meriton haga un mínimo esfuerzo por jugadores, como por ejemplo Sergi Canós, puedan fichar por el conjunto de Mestalla.

Tanto Valencia como Sergi Canós siguen esperando la respuesta del Brentford a la última oferta lanzada desde València para tratar de convencer a los ‘bees’ y dejar al de Nules cumplir su sueño de jugar en Mestalla. El 25% de una futura venta más un bonus por objetivos, tanto individuales como colectivos.

Esa es la última propuesta lanzada desde el club valencianista para convencer a los ingleses, que ya rechazaron la primera al estimar que querían una retribución económica por el que todavía tiene contrato con ellos. Un jugador que, por su parte, sigue tratando de convencer al club al que está ligado desde 2017, y con el que logró el ascenso a la Premier League.

El extremo valenciano sigue queriendo jugar en el equipo de la Capital del Turia a toda costa, y es por eso que no aceptó una oferta del Anderlecht que por el lado del Brentford era más apetecible al ofrecer cerca de medio millón de euros, y que llegó a ser aceptada por los londinenses.

A expensas de la respuesta del Brentford a la última propuesta presentada por el Valencia, el mercado sigue avanzando y la plantilla de Baraja exige de refuerzos en las bandas. Por el momento se ha frenado la marcha de Fran Pérez al Elche como cedido, que por su parte ayer jugó de titular, siendo uno de los más incidentes en Eslovaquia.