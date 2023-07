Feliz, fastidiada, pero, sobre todo, orgullosa. Esa es la mezcla de sensaciones con la que Awa Fam Thiam vuelve a casa después de haberse proclamado subcampeona del mundo junto al resto de compañeras de la selección española sub-19. Un grupo de jóvenes que ha colocado al baloncesto femenino en el primer plano de la actualidad durante el reciente Mundial jugado en Madrid y con el que han brillado otras dos jugadoras del Valencia Basket, Elena Buenavida y Alicia Flórez.

Con 17 años cumplidos en junio, la pívot de Santa Pola (Alicante) es el exponente perfecto de una cantera ‘taronja’ que ha asaltado la elite formativa en pocos años. El Valencia BC, junto al Segle XXI catalán, ha sido el club con más jugadoras en una generación que se acerca sin freno a la dimensión de las promesas norteamericanas. «Lloramos porque tuvimos el partido. Pero estoy muy orgullosa del trabajo, de cómo le hemos mostrado a los aficionados la pasión que tenemos por este deporte y por la familia que hemos creado», explica Awa, que sigue dándole vueltas a los últimos instantes de una final que Estados Unidos se llevó solo por tres puntos (66-69).

La santapolera de padres senegaleses siguió los pasos de sus hermanos Karim y Tala en el Club Deportivo Polanens. Allí creció hasta que con 13 años fichó por el Valencia, que le abrió las puertas de L’Alqueria del Basket. «Las tres del club hemos tenido la suerte de compartir juntas, también Noa, que estuvo entrenando. El año pasado con Lucía Rivas o Alba Caballero. Al final se demuestra toda la labor formativa que hay en el Valencia, que nutre a la Selección desde la sub-13. Es una prueba del esfuerzo diario que hemos aplicado muchas niñas y niños que queremos ser profesionales», argumenta quien es hoy una de las mejores jugadoras del planeta sub-20.

El verano pasado, Awa debió conformarse también con la plata tras caer frente al mismo rival en el Mundial sub-17 de Hungría. Su juventud, sin embargo, le dará la oportunidad de desquitarse en la próxima Copa del mundo U19 en 2025. «Yo esta ‘espinita’ me la quiero quitar, me gustaría ganar un oro. Ya no son tan superiores; obviamente, sí en lo físico, pero defendiendo juntas y siendo equipo se les puede ganar. Tuvimos dos o tres errores, aunque cada vez estamos más cerca y creo que vamos a poder vencerlas», añade Fam Thiam, elegida en el segundo mejor quinteto de un Mundial en el que promedió 25 minutos, 11 puntos, 8 rebotes y 16,1 de valoración.

«El haber visto a la gente volcada con nosotras vale demasiado. Los entrenadores y Jorge Garbajosa (presidente de FEB) nos dijeron que hicimos algo increíble; meter 7.000 personas en el WiZink no lo hace cualquier equipo. Hemos visibilizado bastante el basket femenino y estamos felices por ello», concluye Awa, que la próxima temporada trabajará para aumentar su cuota de minutos tanto en el Paterna NB como en el primer equipo de Rubén Burgos. «El Valencia es mi segunda casa, espero seguir muchos más años, me ilusiona mucho que cuenten conmigo».