Torrent vibró ayer con el mejor atletismo nacional durante la primera jornada de los Campeonatos de España absolutos al aire libre, que dejaron las dos primeras medallas para la delegación valenciana, y récord de los campeonatos y de España sub-23, con la campeona más joven de la historia en 3.000 metros obstáculos.

Marta Serrano, madrileña de 20 años del Valencia Club de Atletismo e hija del mítico entrenador Antonio Serrano, cuyas pupilas coparon el podio, se convirtió en la estrella de la primera sesión en las pistas del Parc Central Ciutat de l’Esport. Con 9:26.35 estableció un nuevo récord de los campeonatos y, además, récord de España sub-23.

Otros campeones fueron Aleix Pi en pértiga, Laura Redondo en martillo, Carlos Tobalina en peso y Ouassim Oumaiz en 5.000 metros, prueba en la que Thierry Ndikumwenayo, el atleta recién nacionalizado entrenado por José Ortuño en el Playas de Castellón, tuvo que conformarse con la segunda posición en ausencia de Katir. La del atleta nacido en Burundi fue la segunda medalla del día para la FACV tras el bronce de Gema Martí en martillo.

Marta Serrano, bronce en los Europeos sub-23 hace dos semanas en Espoo (Finlandia), rebajó la mínima absoluta para los Mundiales de Budapest del mes de agosto, tras una carrera espectacular en la que se alternó en cabeza con las veteranas Carolina Robles e Irene Sánchez-Escribano a un ritmo infernal que descolgó al final a Robles, bronce a la postre.

Ndikumwenayo llevaba muchos años esperando un día como el de ayer, desde su llegada a Alicante antes de la pandemia. Salió contento con la medalla de plata en su debut, en el que explicó que acusó mucho la humedad recién llegado de Sierra Nevada.

Oussaim Oumaiz se impuso con 13:49.84. Nadie pudo con él, ni siquiera Ndikumwenayo, que sólo hace unos días firmó la segunda mejor marca española de todos los tiempos. «Yo sé que estoy bien, he hecho una preparación perfecta, pero hoy no he podido ganar. Estas carreras tácticas son así. Yo quería ganar porque corría en casa, pero está bien esta primera medalla. Mi objetivo principal es el Mundial y ahí estaré en plenitud. Estoy contento por esta primera medalla», explicó luego.

Mucho más feliz, pese a que perdió la plata en el último lanzamiento de 63,52 de Natalia Sánchez, estaba Gema Martí. La atleta de Gandia, tercera en la final de martillo (62,97), subía al podio por primera vez en un absoluto. «Estoy muy contenta con la actuación. Es mi primera medalla».

En la final del martillo se cayó del podio una clásica como Osarumen Odeh, que fue cuarta, y Ainhoa Gimeno terminó séptima. Entre las 14 finales de la segunda jornada de este sábado destaca el triple masculino y la longitud femenina, con aspirantes valencianos.

Marta Serrano celebra su récord de España sub-23, y récord de los campeonatos, y además mínima absoluta para el Mundial de Budapest