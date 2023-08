La de Maria Pérez (Sant Fost de Campsentelles, 2001), no es la típica vida de una futbolista de élite que acaba de debutar en un Mundial. En un año ha pasado de jugar en Segunda División con el filial del FC Barcelona a tener ficha del primer equipo, ganar una Champions y estrenarse en la Copa del Mundo. Y todo esto mientras estudia Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Autónoma de Barcelona. De aquí viene su apodo, ‘Teleco’.

«Ari Mingueza [ex compañera en el Barça B y ahora futbolista del Granada] me empezó a llamar así, todas se engancharon y se me ha quedado», cuenta Maria a Prensa Ibérica en Wellington, donde prepara con la selección española los cuartos de final del Mundial. «He acabado tercero, me queda un año de carrera y mi intención es acabarla, siempre he sido muy consciente de lo importante que es tener estudios».

Comenzó la carrera cuando todavía estaba en la Damm y decidió seguir cuando fichó por el Barça. Hasta ahora ha seguido el plan de estudios de forma presencial. La Universidad le ha facilitado poder aplazar el calendario de exámenes cuando coincidía con alguna concentración y algún examen lo ha podido hacer a distancia, de manera telemática. Todo, en lo futbolístico, ha ido muy rápido. Ya en su primer año como azulgrana debutó con el primer equipo, entonces con Lluís Cortés al mando. En el segundo fue ganando protagonismo, ya a las órdenes de Jonatan Giráldez, y en el tercero pasó a hacer dinámica total con el ‘A’, a pesar de que jugaba la mayoría de partidos con el filial, del que era una de las capitanas.

Fue entonces cuando empezó a ver que podía llegar lejos como profesional. «Mis padres siempre me han dicho que no dejase los estudios y ha sido este año cuando he he empezado a ver que si no me saco el curso entero en un año, lo puedo hacer en dos». Que puede vivir del fútbol. «Pero es gracias a ellos que he seguido estudiando, siempre me han mantenido con los pies en el suelo». El mejor consejo que le han dado es «que disfrute del momento, porque es una carrera que va muy rápida. Que tu no te das cuenta y ya estás en pretemporada del año siguiente». A los 21 años, nadie te enseña a gestionar un cambio de vida tan grande, con mucha más exigencia, exposición mediática y repercusión: «Creo que lo llevo con mucha naturalidad, mi familia y mis amigos hacen que mi día a día sea normal. Paso mi tiempo libre con ellos. Es importante que, cuando das el salto, no se te vaya la cabeza. Yo tengo las cosas muy claras».

LA LLAMADA DE VILDA

La llamada de Jorge Vilda para acudir al Mundial la cogió por sorpresa, a ella y a los suyos. Y el debut, en octavos contra Suiza, todavía más: «Todavía no soy muy consciente de lo que me está pasando. Lo acabaré de digerir estos días, seguro. Me ha venido todo de cara, este año. Tengo claro lo que quiero, así que seguiré trabajando para que esto no pare». El seleccionador la llegó a comparar con Sergio Busquets, diciendo que era, para él, «una apuesta personal». A ella no le gustan las comparaciones, «voy sin presión y tranquila», pero sí que cree que «el estilo de juego del Barça nos hace peculiares, a los pivotes. Tenemos que estar muy activos durante todo el partido. Ojalá parecerme solo un poquito a él».

Comparte equipo con su propia referente, Patri Guijarro: «Siempre me he fijado en ella desde que fiché, para mí es la mejor pivote del Mundo, sin duda». ¿Y ahora, qué? Maria Pérez firmó su primer contrato profesional en junio -hasta junio de 2025- y está acabando de valorar qué hacer este año, si quedarse o salir cedida en busca de minutos. «Mi prioridad era renovar con el Barça, el club de mis sueños. Ahora estoy centrada en el Mundial y veremos lo que pasa después». Por ahora, disfruta del momento.