Cumplido un año desde que anunció que cambiaba Alpine por Aston Martin, nadie, absolutamente nadie hubiera pensado que Fernando Alonso sumaría seis podios más que desde entonces. Alpine apostó por la juventud y decidió no apostar firmemente por renovar a un Alonso que se cansó de esperar por una propuesta acorde a su rendimiento. Ha quedado claro el error que cometió la escudería francesa y el acierto de Aston Martin. «Yo creo que la gente ha visto que no hay un gran cambio cuando tienes 41 años o cuando tienes 25. Está todo en tu cabeza, en la motivación y en como afrontas el fin de semana», explicaba Alonso. «Hay algunos ejemplos también en otros equipos que apuestan por alguien experimentado como Ricciardo ahora en AlphaTauri. No se trata sobre la edad, es sobre ir rápido», sentenció el asturiano. «Increíble primera mitad de temporada. Estamos terceros en el Mundial de Constructores delante de Ferrari».