Se formó en el Valencia FS Proyecto en Primera con el Alzira, luego lo fichó ElPozo donde estuvo desde la temporada 2011-2012 hasta la 14-15. Tras un año de parénteisis en el Jumilla, volvió a El Pozo y por último, las dos últimas temporadas jugó en el Levante UD FS. Ahora afronta un nuevo proyecto en Alzira ¿cómo lo ve?

Con ilusión. El proyecto es muy ilusionante y a nivel personal como valenciano jugar en un equipo valenciano es muy bonito. Me motiva poder jugar por toda España llevando la bandera de la Comunitat.

Se ha reencontrado en Alzira con viejos conocidos como Braulio Correal. ¿Alguien más?

Coincido con Hugo, creo que ese año estaba en el filial y yo en el primer equipo de ElPozo, con Rafa, que estuve tres años en el Levante, con Rubi, en el filial del Pozo, y Joan, en el filial del Levante. Creo que no me dejo a nadie más. Todos nos conocemos.

¿Cuánto llevan de pretemporada? ¿Cuál es el objetivo?

Llevamos trabajando ya más de una semana. El objetivo, siendo realista es la permanencia. En estas semanas de pretemporada hay muchos jugadores nuevos como yo y lo principal es la metodología del míster y la disposición táctica que quiere del equipo. Son sesiones de aprendizaje de cómo vamos a jugar y aprenderse los conceptos, tenemos que acoplarnos.

La lógica dice que será el primer portero, ¿se siente así?

Llego como portero, mi objetivo es sumar, lo otro ya es decisión del míster, no me compete, y yo a darlo todo cuando quiera que juegue. Paco, el entrenador de porteros, nos ayuda mucho adaptando el trabajo físico a nosotros, y eso va a ayudar .

Cómo ha cambiado el cuento. De tener un solo equipo valenciano en la élite, o ninguno con el descenso del Levante, a tener dos: Alzira y Peñíscola...

Cuantos más equipos de la Comunitat Valenciana haya en la élite, mejor. Recuerdo el último año en Valencia, que estaba el Armiñana, y me acuerdo ir al pabellón universitario. Me enorgullecía ver un equipo valenciano y es muy bonito, cuantos más equipos haya mejor.

Y de nuevo habrá un duelo autonómico después de tantos años.

Un derbi. Va a haber mucho desplazamiento de Peñíscola a Alzira y viceversa, son dos aficiones, la de Peñíscola ya la conocíamos, y Alzira vine a verlo en playoff y es sensacional, y eso va a ser un pilar muy importante este año.

¿Con qué se queda de su etapa en el Levante UD FS?

Siempre me quedo con las cosas bonitas, en Levante fue un poco trágico el descenso y más con lo que pasó con la sección del fútbol, porque al final es un club que depende mucho de su sección de fútbol. Y no fue bueno en ninguno de los dos ámbitos. Le deseo toda la suerte del mundo. No tengo ninguna queja, di todo lo que tenía, me salieron partidos buenos y otros no tan buenos, pero deseo que pronto vuelvan a estar ahí.

¿Se podía haber evitado el descenso? ¿Qué falló?

A toro pasado siempre se podía haber hecho algo mejor, pero en el momento se intentaron tomar las mejores decisiones, no siempre se toman bien, pero no es culpa de un individuo o de un jugador en concreto. No salieron las cosas, y cuando te metes en esa bola es complicado salir de ello. Se intentó, pero había partidos que si el palo, nos metían al final..., y te metes en una dinámica de la que es complicado salir, y no conseguimos salir.

Le hubiera gustado que Miki hubiera entrenado al Levante como manifestó él mismo.

Con Miki no coincidí, solo de haberlo visto, el fútbol sala es un mundillo y nos conocemos todos, pero no he tenido trato.

¿Cuál es su mejor recuerdo de su etapa en el Levante UD FS?

Yo destacaría al final de liga hace dos años, el segundo partido que jugamos en Paterna, era un año de restricciones por covid y el pabellón ese día ya estaba casi lleno. Ver a tanta gente en Valencia disfrutar de una final del fútbol sala, que era el primer año, la verdad que fue muy bonito.

¿Y a lo largo de su carrera?

Ha habido muchos momentos bonitos, ganar la Copa del Rey con ElPozo, una final que llegamos al quinto partido con ElPozo, mi primera llamada con la selección, es muy complicado quedarse con un solo momento.

¿Cuál es su reto personal para los próximos años?

Alcanzar mi máximo nivel es mi reto, eso con ayuda de Paco va a ser más fácil. Al final si yo estoy satisfecho con mi trabajo y al máximo nivel, si me alcanza para una cosa o para otra yo estaré satisfecho porque lo habré dado todo.