La vida obliga a avanzar. A no detenerse y a seguir firme mirando hacia adelante. Nadie es alejo a lo externo, al igual que todo pasa por algo por difícil explicación que tenga. Así se siente el aficionado del Levante, que pese a que sintió la sensación de ser un seguidor de Primera División muy cerca, el fútbol le da la espalda. Casi sin asimilar su destino, tras semanas turbulentas a todos los niveles, el combinado levantinista afronta su primer partido de la temporada 23/24 después haber reseteado y de coger fuerzas de cara a un curso donde el objetivo es indefinido. Perder el ascenso en el último segundo contra el Alavés, con las consecuencias que arrastró, hace que subir a la élite del fútbol español sea mucho más complicado.

La dificultad para fichar, los activos deportivos vendidos por necesidad económica y el crecimiento de competidores que quieren también contra los mejores hace que el discurso cambie. «No vamos a hablar del ascenso, vamos a hablar de ganar al Amorebieta, ganar cada partido. Centrarnos en el día a día. A partir de ahí iremos viendo cómo se posiciona el equipo y ver a final de temporada si luchamos por un objetivo u otro. Tenemos un equipo distinto, ni mejor ni peor. Todavía está por cerrarse la plantilla», dijo Calleja en rueda de prensa.

La 23/24 da comienzo para el Levante contra un recién llegado de la categoría. Un Amorebieta que, después de conseguir su ascenso a Segunda División, quiere arrancar con buen pie su andadura en la categoría de plata tras una pretemporada en la que solo han perdido un partido. «Espero encontrarme con un rival con mucha confianza. Juegan en su casa. A nosotros nos puede pasar que si pensamos que estamos por encima de ellos, nos llevemos una cura de humildad. No nos podemos considerar ni más ni menos que ningún rival. Pelear cada punto, sabemos la importancia de cada detalle. Tenemos que ir con más ganas e ilusión que ellos, creer en lo que estamos haciendo y potenciar nuestro juego», comentó Calleja en rueda de prensa.

La pretemporada granota, sin embargo, dejó mucho que desear tras no ganar ningún encuentro en las últimas semanas de preparación, aunque el técnico confía en una plantilla nueva, que tiene que amoldarse a lo que exige su entrenador y a la que todavía le quedan piezas por completar. «Estoy convencido que en todas las líneas vienen refuerzos. Necesitamos gente por fuera, laterales, gente en el centro del campo... Nos tienen que venir jugadores que den un salto de calidad y nos ayuden en fase goleadora. Confía en que venga en cada línea un jugador que haga mejor a la plantilla y ayude a los compañeros», comentó.

Entre bajas y mercado

Sin Pablo Martínez, Dani Gómez, Musonda, Fabricio y Blesa por molestias físicas, ni con un Jorge De Frutos que está muy cerca de formalizar su traspaso al Rayo Vallecano, el Levante vela armas en territorio vasco con Dani Cárdenas, también en la órbita de los del barrio de Vallecas, y con la seguridad de que Javi Calleja ha tomado la mejor decisión después de analizar la situación y coger fuerzas para volver a coger el timón del Levante. «Si no me sintiera con fuerzas no estarías aquí. Tengo la garantía de que me encuentro con fuerza, ilusión y ganas después de darle vueltas y de cómo se produjo el palo del año pasado. No olvido lo del año pasado pero lo supero. Queda la herida pero hay que superarla». Al Levante no le queda otra que seguir hacia adelante. No le queda otra que volver a empezar. Volver a intentarlo.