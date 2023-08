La alicantina Sandra Alonso (Torrevieja, 25 años) es uno de los valores del ciclismo español. Prueba de ello es su presencia en el Supermundial’ de Ciclismo que se está celebrando en Glasgow y que reúne a todas las disciplinas. Tras finalizar en una discreta 42 posición en la prueba de Contrarreloj individual, la valenciana afrontará mañana domingo la prueba en ruta en la que ha depositado todas sus expectativas. Alonso es una de las firmes candidatas españolas a estar en los próximos Juegos de París y quiere demostrarlo en Glasgow: «El trazado es bastante duro. Quizás, no se adapta por completo a mis características. Lo bueno es que el tramo final tiene muchas curvas, lo cual me beneficia, al ser una ciclista que se mueve bien en el pelotón. Vamos a ver qué pasa. Creo que, después del Tour, llego en buena forma. Si tengo un buen día, podría hacerlo bien».

La ciclista del Ceratizit-WNT Pro Cycling alemán e integrante del Proyecto FER llegaba a Glasgow casi directamente del Tour de Francia, la prueba más importante del calendario UCI. Alonso valora así su participación en la ronda gala: «Llegaba con bastante respeto, porque es la mejor carrera del mundo y reúne una participación impresionante. Durante los primeros días, pasé nervios. También hubo lluvia, lo cual no me favoreció. No obstante, según avanzaba la carrera, me encontré mejor. Incluso, tuve serias opciones de ganar una etapa. Lástima que me fallaran las fuerzas a 2 km de meta después de 90 km de escapada con otras dos chicas. Es decir, poniéndolo todo en la balanza, las conclusiones son positivas».

La deportista alicantina quiere dejar atrás la grave lesión que se produjo el 8 de abril tras una caída en la Paris Roubaix, un contratiempo que le provocó una rotura de clavícula y que le llevó al quirófano. A partir de ese momento, Sandra libra una enconada lucha contra el tiempo. Ahora, uno de los objetivos de Sandra Alonso es contribuir a que el ciclismo español logre tres plazas en la competición femenina de los Juegos de París. En la actualidad, España se encuentra clasificada en la horquilla del ranking internacional que le permitiría disponer de dos pasaportes, pero si los resultados acompañan, podría alcanzar las tres plazas lo que podría beneficiar claramente a Sandra Alonso. La ciclista del Proyecto FER lo explica así: «Dependerá de si tenemos dos o tres plazas. Si España tiene dos billetes, lo veo difícil. Creo que Mavi García y Ane Santesteban están por delante de mí. Si hubiera tres plazas, cuestión que está complicada, lo veo más factible». Su objetivo inmediato: hacer mañana una buena actuación en la prueba en ruta.