Sin Rafa Nadal pero con el número uno del mundo Carlos Alcaraz y la mejor raqueta valenciana del momento, Roberto Bautista. Ellos son los dos pilares de la primera lista de la Armada a cargo de David Ferrer, que estrenará su cargo en la Fase de Grupos de la Copa Davis que España jugará por segundo año consecutivo en La Fonteta, València, del 12 al 17 de septiembre, y en la que buscará el billete a las Finales de Málaga, antes de que la capital del Túria opte al relevo en la cita por el título desde el próximo año y hasta 2026. Carlos Alcaraz (1), pupilo de Juan Carlos Ferrero, liderará una vez más selección española Mapfre, junto con el valenciano Roberto Bautista (37), además de Alejandro Davidovich (23) y Marcel Granollers. El capitán añadirá un quinto jugador más adelante. El pasado año el equipo contó con un segundo tenista de la C. Valenciana, Pedro Martínez Portero, aunque ahora Bernabé Zapata (75) supera al alcireño en el ranking ATP tras ser la auténtica revelación de la temporada. Habrá que esperar unos días para conocer el nombre de este quinto jugador.

«Comienza la Edad de Ferru (Hierro)», así presentaba la era David Ferrer la Real Federación Española de Tenis, con un vídeo del cuarteto español en las redes sociales. Todo un guiño al apelativo del extenista de Xàbia, ganador de 27 títulos, entre ellos el Masters 1000 de París, además de ser finalista de Roland Garros, número 3 del mundo, y durante muchos años en el Top-5 mundial. «Veo al equipo en un muy buen estado de forma. Los jugadores están haciendo muy buena temporada», aseguró el capitán, que ensalzó el papel de la nueva hornada de tenistas españoles: «Carlos lleva una dinámica muy buena y estamos hablando del número uno del mundo. Alejandro también está haciendo una gran temporada y es un número dos que puede ganar todos los partidos».

Además, el de Xàbia conoce muy bien al castellonense Roberto Bautista, y confía en él a pesar de su ausencia en la gira norteamericana por lesión, y tiene claro que Granollers será pieza clave del dobles: «Roberto es un jugador que siempre está entre los mejores y ofrece muchas alternativas, como Marcel que también puede enseñar a los más jóvenes en dobles».

Alcaraz-Djokovic

En el horizonte está una nueva oportunidad de ver un cruce entre los dos últimos números uno del mundo, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic en La Fonteta, algo que no pudo producirse el pasado año ante la baja del serbio a última hora. España buscará en València el billete para la Final 8 por el título que se decidirá en Málaga del 21 al 26 de noviembre. Para ello deberá acabar entre los dos primeros clasificados del Grupo C. El debut será el 13 de septiembre ante la República Checa, y luego se medirá con Serbia el viernes 15, parar cerrar su participación ante Corea del Sur el domingo 17, siempre a partir de las 15 horas. «Ya sabemos que en este nuevo formato el dobles va a ser muy importante, pero tenemos equipo para clasificarnos. Quizás Serbia sea el rival a batir, pero no hay que olvidar a la República Checa con Lehecka, un jugador que gana muchos partidos en pista dura, y un gran dobles», apuntó David Ferrer.