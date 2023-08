Actor decisivo de la salvación del Valencia la temporada pasada y pilar de presente del bloque esculpido, con muy pocos medios, por parte de Rubén Baraja, Diego López ve recompensada su trascendente contribución al club con la ampliación de contrato hasta el año 2026, más una temporada opcional. «Estoy muy contento y agradecido al club por la confianza y estoy con ganas de devolverla en el terreno de juego. Seguir aquí es un orgullo por la historia del Valencia CF. Es un orgullo estar aquí y formar parte de esta familia», señalaba el delantero, de 21 años, y que tiene en su paisano David Villa a su máximo ídolo. Un ídolo de proximidad, ya que las localidades de Tuilla y Turón, pueblos natales de los dos atacantes, apenas están distanciadas en 25 kilómetros, en la cuenca minera asturiana. «Mi ídolo siempre ha sido y será ‘El Guaje’. Ha sido mi ejemplo a seguir y también tenemos en la casa a Miguel Ángel Angulo, que tuve la suerte de tenerle de entrenador estas dos temporadas», manifestó, en declaraciones ofrecidas por la entidad.

Los goles de Diego López fueron como preciadas pepitas de oro para el Valencia. Mestalla rugió con los tantos del “Guaje” ante el Real Madrid y Espanyol, que supusieron seis puntos en el tramo más angustioso del campeonato, con el aliento del descenso en el cogote. Fuera de casa, hay que apuntar su asistencia en la victoria en Balaídos, más el tanto en el empate que sellaba definitivamente la permanencia frente al Betis. «Mi primer gol lo voy a recordar siempre. Además, en un año especial como es el del centenario de Mestalla. Los tres goles que marqué sirvieron para dar puntos al equipo y eso es lo más importante. Mi objetivo era el de ayudar lo máximo posible». «Esa sensación de saltar a Mestalla es única. Ver la grada llena, los goles y el estadio así es algo que lo voy a recordar toda mi vida», añadía el delantero.

Con esas credenciales, Diego López se ha ganado la confianza plena de Rubén Baraja, que ha apostado por una meritocracia total a la hora de repartir minutos en el equipo. «Su valentía de poner a chicos jóvenes, sin apenas experiencia, en el campo dice mucho de su carácter y gracias a él hoy estoy aquí. Siempre le voy a estar muy agradecido». Del mismo modo, López valoró su progresión en la Academia del Valencia, que se ha convertido en el principal suministro de efectivos del primer equipo, con los fichajes bloqueados por Peter Lim: «En el Mestalla he aprendido mucho de mis compañeros, de la gente que me ha ayudado. Gracias también a la confianza de Rubén Baraja he podido dar el salto con el primer equipo, de su valentía de ponerme en el campo».

En el llamado Baby Valencia, su impacto inmediato ha sido notable. Como Javi Guerra con sus goles postreros o los regates de Fran Pérez. López manfiesta estar «sorprendido» por la velocidad de su evolución en el equipo en el mismo año de su debut: «Pasé de estar lesionado en febrero con una lesión en el isquiotibial a en el mes de mayo marcarles un gol al Real Madrid CF en Mestalla, que si sirvió para ayudar al equipo con tres puntos en un momento complicado del año. Es algo increíble».