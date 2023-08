Ha agotado todos los calificativos. No solo en la natación adaptada durante años. También en ciclismo. Tanto en pista como en ruta. Ricardo Ten se ha colgado seis de las nueve medallas de España en los Mundiales de Glasgow recién finalizados, cuatro en el velódromo y dos en ruta, con tres oros, dos platas y un bronce. El próximo objetivo es el Europeo en Rotterdam. «Los resultados han superado las expectativas. Sobre todo, en la pista. Hay que tener en cuenta que estuve concentrado en Sierra Nevada todo el mes de julio. Preparé de forma minuciosa la crono individual en ruta. Es decir, no entrené en un velódromo desde finales de junio, lo cual no es lo más aconsejable para unas pruebas tan técnicas y específicas. Por ello, el balance obtenido bajo techo ha sido una grata sorpresa», señala Ten en referencia a los oros en el scratch y en el ómnium, la plata en persecución individual 3 km y el bronce en la velocidad por equipos. A esas hay que añadir en carretera la plata en la prueba en línea donde rozó el oro al esprint, y el maillot arcoíris en la contrarreloj individual, la prueba olímpica que había preparado a conciencia.

«Estoy muy contento porque este Mundial era un test perfecto pensado en los Juegos de París. No sólo en cuanto a los resultados, también a mi respuesta a tanta carrera, a tanta actividad, en un corto espacio de tiempo. Es más, en este Mundial, la exigencia ha sido mayor que en unos Juegos. El calendario ha sido más frenético e intenso. He disputado más pruebas de las que afrontaré dentro de un año en París», comenta el deportista del Proyecto FER. «Sin desmerecer los éxitos en el velódromo, yo venía a Glasgow con un gran objetivo: ganar el oro en la contrarreloj individual. Por ello, lograrlo fue una inmensa alegría. Además, compensaba el disgusto que arrastraba desde 2022 cuando un pinchazo en el Mundial de Canadá me privó de la victoria», añade Ricardo Ten.