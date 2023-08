Semi Ojeleye, alero de 2,01 m y 28 años, fue el cuarto de los seis fichajes del Valencia Basket en aterrizar en València para ponerse desde mañana viernes a las órdenes de Álex Mumbrú en el inicio de la pretemporada 2023. El exjugador NBA con los Boston Celtics procede de la Virtus de Bolonia, donde durante el pasado curso ha vivido su primera experiencia en Europa. La Fonteta es la siguiente etapa en la carrera de un jugador que sobresale por su imponente físico.

«El Valencia BC se trata de una excelente oportunidad para mí, para ser mejor jugador y seguir creciendo en Europa. En la temporada anterior me enfrenté en dos ocasiones al equipo. Álex (Mumbrú) es un buen entrenador, el equipo compitió muy duro y me parece un club con una atmósfera positiva», argumentó el estadounidense de padres nigerianos. En el Valencia, precisamente, están convencidos de que la nacionalidad de sus progenitores permitirá a Ojeleye comenzar la temporada como comunitario, ya que Nigeria forma parte del Tratado de Cotonú. No obstante, Semi debe activar ese pasaporte nigeriano, así que las primeras preguntas a las que tuvo que responder se centraron en el estado de dicho trámite: «Estamos trabajando en el tema, haciendo todo lo que se puede. Espero que lo obtengamos pronto. Es un proceso en marcha». Cuestionado por si podrá disponer del pasaporte para el comienzo de la Liga acb Endesa, donde solo dos extracomunitarios pueden jugar por jornada, Semi dijo: «No estoy seguro, ojalá que esté lo antes posible».

El francés Damien Inglis cerró el capítulo de llegadas del miércoles. «El Valencia BC es un equipo de Euroliga y una gran ciudad. Siempre quieres jugar bien contra VBC», comentó el ala-pívot. Inglis, que coincidió con Mumbrú en Bilbao, cree que esa circunstancia puede facilitar su adaptación. «Conozco a Álex y su juego. Va a ser una ventaja, será más fácil adaptarme al equipo», admitió el interior nacido hace 28 años en la Guayana francesa. Este jueves llegará el pívot Boubacar Touré.